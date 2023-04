Bordet instó a los jóvenes a ejercer el derecho al voto

La edición 2023 del Senado Juvenil Entrerriano tiene como eje los 40 años ininterrumpidos de democracia. El lanzamiento del programa tuvo lugar este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná. El objetivo es dar voz y participación activa a las y los jóvenes estudiantes en la construcción de políticas públicas para la provincia. En esta edición participarán más de 800 jóvenes de escuelas secundarias, acompañados por docentes.

lanzamiento senado juvenil gustavo bordet.jpg

También participaron del acto el intendente de Paraná, Adán Bahl; el titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller; el ministro de Economía, Hugo Ballay, y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la secretaria de Turismo, María Laura Saad, y la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman; y el presidente del Senado Juvenil, Demián Schmukler.

Democracia y participación

Al hacer uso de la palabra, Bordet se dirigió a los jóvenes y puso en valor la democracia, el ejercicio del voto popular, y recordó que “cuando tenía la edad de ustedes, no había gobierno democrático”.

“Me tocó hacer toda la secundaria en un gobierno donde los derechos estaban conculcados, donde el director del establecimiento te hacía volver a tu casa si tenías el pelo un poco largo. Realidades banales como estas se sumaban a otras mucho más graves: no se podía opinar porque corrías el riesgo de perder la escolaridad, tu libertad o hasta tu vida. Como ha pasado en tantos casos en la Argentina", rememoró el mandatario provincial.

En este marco puso de relieve que “este año celebramos 40 años de democracia”, y recordó que desde 1930, cuando se produjo el primer golpe militar, “en este juego que tiene la democracia de oficialismo y oposición, a quien no le gustaba porque le tocaba ser oposición golpeaba la puerta de los cuarteles y otra vez se sucedían dictaduras que interrumpían le proceso democrático”.

lanzamiento senado juvenil gustavo bordet laura stratta jovenes.jpg

“Fue tan tremendo lo que pasó en la última dictadura, de 1976 hasta 1983, que nos comprometimos. Yo en ese momento comenzaba la facultad. Nos pusimos de acuerdo entre todos los que teníamos interés en retomar la democracia de que no era cuestión de un partido sino que tenía que atravesar a todos los partidos políticos. En eso estuvimos todos de acuerdo y hubo un gran consenso social en la Argentina de que nunca más tenía que haber interrupciones democráticas. Cuando a uno no le gusta el gobierno, hay que tolerar para que se cambie la realidad a través del voto popular. No hay otra herramienta que pueda cambiar la realidad”, afirmó Bordet.

En esa línea, subrayó que “este año que hay elecciones”, y que “es muy importante ejercer el derecho al sufragio. Voten a quien quieran, a quienes prefieran, pero no dejen de ejercer este derecho porque esa es la herramienta primaria que da la democracia, este sistema representativo, republicano y federal, como dice la Constitución".

“La democracia exige herramientas modernas de participación y hay que hacer uso de ellas. La participación ciudadana no termina con el voto. Empieza con el voto y esas herramientas, como exigir a quien gobierna, lo hayan votado o no, que cumpla con los compromisos, que pueda tener la rendición de sus actos de gobierno y este es un ejercicio que hay que hacerlo siempre”, manifestó el mandatario.

Por último, Bordet destacó el valor del Senado Juvenil como ámbito de participación porque permite “elaborar, diseñar, presentar un proyecto, defenderlo, hacer oposición con otros proyectos que se presentan, y tener la posibilidad de representar a un sector, a una escuela, a una parte de una ciudad. Después, muchos de esos proyectos pueden transformarse en ley y muchas veces las leyes sirven para mejorar o transformar la realidad. Este es el desafío que significa el Senado Juvenil y esta es la oportunidad que ustedes tienen de poder trabajar y ejercitar los valores democráticos que es lo que nos hace mejorar como sociedades”.

Para finalizar, contó: “yo tengo una visión muy optimista de nuestra sociedad, incluso del mundo, hacia donde vamos. Sin dudas nuestra sociedad es mucho mejor que hace 40 años atrás cuando empezó la democracia. Hay temas de los que ni siquiera se hablaban, estaban ocultos o eran tabú, mientras que hoy están legislados”.

Embed

Protagonismo juvenil

La vicegobernadora Laura Stratta por su parte, agradeció el acompañamiento del gobernador en el acto “quien cree en los espacios de participación, de debate, y en promover la políticas públicas donde las juventudes sean protagonistas”. Saludó también la presencia de legisladores y legisladoras presentes, funcionarios, docentes y jóvenes estudiantes de toda la provincia a quienes destacó porque como tantos otros y otras que pasaron por el programa a lo largo de sus 31 años han estado “convencidos de la importancia que tiene participar para transformar”.

“El Senado Juvenil nació hace 31 años cuando la democracia tenía 9 años, y se gestó y se pensó para que conocieran una institución tan importante como es el Senado de la provincia, y sus reglas de juego. Pero con el tiempo, en el camino transitado, se fue fortaleciendo, entendiendo también que mucho más que una institución, lo que estábamos conociendo, defendiendo y promoviendo era poder pensar en la importancia que tiene plantear y defender nuestras ideas”, sostuvo.

“No hay fórmulas en soledad sino que es colectivamente que fortalecemos la democracia, somos mejores funcionarios y funcionarias y mejores personas”, afirmó y también le dijo a las y los estudiantes presentes: “El Senado Juvenil es una invitación a que ustedes crean en ustedes, a que puedan expresar sus voces, a que puedan defender sus proyectos, es una invitación a pensar en el futuro, en un futuro de crecimiento desarrollo para la provincia y el país.

Y en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida que se conmemoran en nuestro país, expresó: “Mi deseo para este Senado Juvenil en estos 40 de democracia interrumpida es que el programa pueda ser una nueva oportunidad para afianzar, para mejorar y para fortalecer nuestra democracia entendiendo que nuestro sistema democrático, aun con imperfecciones, es el único sistema que garantiza derechos, que nos permite erradicar las desigualdades y nos permite también vivir en libertad”.

Participación y creatividad

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, felicitó al gobernador Bordet, a la vicegobernadora Laura Stratta y a todo su equipo por esta nueva edición y expresó:“ Se nota el gran trabajo y compromiso que hay detrás de esto. Es una instancia que tenemos que seguir fortaleciendo, porque de esa manera, potenciamos la voz y participación de nuestros jóvenes”.

Y completó: “Siempre sorprendido por sus puntos de vista innovadores y la creatividad con la que afrontan los problemas. Es mucho lo que los chicos pueden aportar. De acá va a salir un proyecto de ley y puedo asegurar sin miedo a equivocarme, que va a contribuir a mejorar nuestra provincia de una manera que jamás se nos hubiera ocurrido a los adultos”.