Bordet apuntó al domicilio y Frigerio a la inflación

Bordet Mate Cura.jpg

Se trata del principal insumo discursivo del peronismo local para desacreditar al mayor rival opositor: la procedencia porteña de Frigerio e incluso la acusación de que directamente "no vive" en Entre Ríos.

Bordet lo había deslizado, entre otras ocasiones, en su discurso a la Asamblea Legislativa del 15 de febrero. “Una gestión no se organiza en soledad sino con equipos que lleven adelante gobiernos abiertos con dirigentes que tengan arraigo en sus comunidades, que surjan de la gente y conozcan su pueblo”, expresó en uno de los tramos de su mensaje más aplaudidos por el funcionariado presente en el Centro Provincial de Convenciones.

En Feliciano Bordet también anunció que el 30 de marzo se abrirán los sobres para la licitación de las rutas 1 y 2. Y recordó que “hace ocho años, cuando asumí, me propuse darle al Norte entrerriano la relevancia que siempre debió tener”, y remarcó que “como gobernantes, tenemos la obligación de bregar para que en todo el territorio de la provincia haya un crecimiento equitativo”.

Bordet Feliciano.jpg

“No pasa una semana que no recorramos un departamento”

Frigerio recogió el guante de los cruces de índole "domiliciaria" que, cada vez más seguido, le envían desde el justicialismo y se defendió: “No pasa una semana en el año que no recorramos alguno de los diferentes departamentos de la provincia”, manifestó el diputado nacional.

Frigerio visitó Hasenkamp, Hernandarias, Piedras Blancas, El Solar, La Paz, Santa Elena, Bovril y Alcaraz. “El mano a mano con la gente es el insumo vital para el plan de desarrollo que estamos armando”, sumó.

Frigerio Ropa.jpg

El ex presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires y ex ministro del Interior de la Nación enfatizó las críticas de agenda económica. “La preocupación de los entrerrianos no es no poder llegar a fin de mes sino llegar a fin de la segunda semana”, puntualizó y recordó: “Se cumple un año de que el Presidente planteara la guerra contra la inflación y claramente la estamos perdiendo”.

“El camino que ha elegido el kirchnerismo no sirve, hay que emprender el camino de los países vecinos que no tienen esta inflación, tenemos que preguntarnos qué han hecho ellos y que hacemos mal nosotros. Los salarios no van a la misma velocidad que la inflación, el ingreso de la gente alcanza cada vez para comprar menos cosas, y eso es lo que genera mayor angustia y tristeza en los vecinos”, advirtió.