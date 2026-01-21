Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad.

Melina llegó al altar a caballo en Los Charrúas y, entre emoción y tradición, su llegada se volvió viral en redes y conmovió a todo el pueblo.

La ceremonia se vivió el sábado 17 en la Plaza Islas Malvinas, de Los Charrúas, departamento Concordia, en una escena simple pero simbólica . Allí esperaba Mario, el novio, junto a vecinos, familiares y miradas emocionadas. No fue solo una llegada distinta: fue un gesto que habló de raíces, identidad y una forma de sentir que sigue viva.

Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y se volvieron virales, dejando un mensaje claro y poderoso: cuando hay amor, la tradición también celebra.

El caballo, compañero fiel del hombre de campo, fue en este momento el puente entre el pasado y el presente, entre la historia heredada y el futuro que comienza. En su andar sereno llevó sueños, promesas y el orgullo de una cultura que no se olvida.

Desde la página especializada en caballos Bandera Verde Turf valoraron la actitud de la novia jinete y destacaron: "Felicitaciones a Melina y Mario por esta iniciativa tan auténtica, por elegir honrar sus raíces en uno de los días más importantes de sus vidas y por recordarnos que las tradiciones no atan: unen".

"Porque, así como el caballo acompaña al jinete en cada camino, el amor verdadero camina firme cuando se apoya en la identidad, el respeto y la memoria de quienes somos. Que este comienzo sea tan noble, fuerte y libre como ese paso que los llevó juntos hacia el sí, quiero".

Melina Martínez tiene 24 años y Mario Javier Herman, 30. Meli es técnica en criminalística y, además, realiza anualmente cabalgatas en la localidad junto a grupos de jóvenes por caminos rurales, donde también comparte destrezas gauchas, desfiles tradicionales y juegos gauchescos. Por su parte, Mario es el encargado de la Estancia Don Gabriel.

La flamante pareja de recién casados se radicará en su hogar ubicado en la ciudad de Chajarí.