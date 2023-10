Balotaje: según Bordet se define "improvisación o gobernabilidad"

Intendentes de Juntos no apoyan a Massa ni a Milei y reclaman unidad en el frente

"Nosotros estamos en el convencimiento de que Argentina necesita transitar el camino de un gobierno de unidad nacional, de consensos, de diálogo, de búsqueda de solución de los problemas y de poder definitivamente superar antinomias que nos han dividido durante muchos años”, señaló el mandatario provincial y diputado nacional electo en referencia a la candidatura de Sergio Massa.

“Del otro lado, lo que se presenta es la improvisación, en medio de un pacto espurio que se realizó de espaldas a la sociedad que había confiado un voto, y que fue burlado. Alguien que no puede asegurar gobernabilidad porque sus propios diputados se están yendo de su espacio, y alguien que viene a presentar un plan de ajuste sobre la clase media y la clase trabajadora”, subrayó en alusión a Milei.

En ese marco, confirmó que la tarea por delante para Unión por la Patria en Entre Ríos pasa por “trabajar fuertemente en lograr los consensos necesarios para que Argentina pueda ir por ese camino de futuro, de trabajo y fundamentalmente de unidad nacional”.

Por otra parte, advirtió: “Es muy raro que a pocas horas de los comicios se hayan hecho y dicho agravios que no se habían visto en 40 años de democracia para luego solucionar todo con un acuerdo electoral y un reparto de cargos. Me parece que eso no es lo que la Argentina necesita ni lo que la Argentina quiere".

"Lo que la Argentina necesita es un presidente como Sergio Massa que tenga capacidad para gobernar, que genere gobernabilidad, que tenga capacidad para convocar a otros sectores y que pueda resolver los problemas de los argentinos. El resto es la improvisación, es la cercanía a lo caótico y es la incertidumbre de la Argentina", subrayó Bordet.

A su turno, el intendente de Paraná, Adán Bahl, enfatizó: “Estamos trabajando para que Sergio Massa sea Presidente. Hoy convocamos a todo nuestro espacio para organizarnos operativamente”.

“Massa es el único candidato que plantea un país con desarrollo, trabajo y producción para todos. Además, las provincias necesitamos alguien con visión y compromiso federal, que priorice el desarrollo integral del país”, expresó.

Por último, Bahl resaltó: “Enfrente tenemos un salto al vacío. Alguien que viene a ensayar medidas que fracasaron en otras partes del mundo. Los argentinos necesitamos alguien con experiencia y valentía para capear este último tramo de la crisis y a partir del año que viene, aprovechar las ventajas que el mundo nos ofrece y transformarlas en oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos”.