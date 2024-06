Bajaron los precios de las verduras en las últimas semanas, pero podrían volver a subir si hay heladas

Verduras como el tomate bajaron notablemente..jpg Mateo Oviedo / UNO

Al respecto, Pablo, quien atiende un local del rubro en calle Perú, en la capital provincial, comentó a UNO que las bajas temperaturas que se registran en otras regiones de la Argentina, especialmente en el sur, no generaron hasta ahora faltantes, aunque aclaró: “El frío en general no ha afectado a nuestro rubro, pero no sé en 15 o 20 días lo que puede pasar, cuando empiece a ingresar mercadería de Jujuy y de nuestra zona. Lo único que puede verse comprometido puntualmente ahora es la banana que llega de Ecuador, porque viene en barco hasta Chile, y se ha cortado por la nieve el paso en el Cristo Redentor, en Mendoza; entonces los camiones que entran por ahí no pueden llegar y no está ingresando esa mercadería. No hay faltantes todavía, pero se estima que si sigue cortado en algún momento va a ocurrir. Ahora se va regulando toda la escasez con el precio, aunque no subió mucho: sólo un 15% o un 20%. Hoy una banana de Ecuador ronda los 2.400 pesos el kilo. Después hay otras opciones que yo no vendo, que viene de Paraguay, que puede costar entre 1.500 y 1.800 pesos, pero es otra calidad”.