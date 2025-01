Arduo trabajo de horticultores para que el calor no termine arruinando la cosecha

huerta.jpg

Nicolás Bevilacqua es de la Asociación de Productores Hortícolas de Entre Ríos (APHER), contó a UNO: “Ahora se está trabajando normal, pero con riego constante. Mi hermano, que se ocupa de la huerta, arranca a las 7 de la mañana y capaz que son las 7 de la tarde y sigue regando para poder mantener la mercadería, para que no se sequen las plantas con estos climas que estamos teniendo”.

Acto seguido, subrayó: “Si el sol que hay parte el asfalto, hay que imaginarse cómo afecta las plantitas. Por eso el sembrado más chico es el que más se riega al mediodía. Y después a la tarde se continúa regando. Se están usando entre 300.000 y 400.000 litros de agua por día, todos son semisurgentes, y esto significa un consumo importante que marca el medidor”.

También hizo alusión a que las altas temperaturas impactan en los productos cosechados que son perecederos, por lo que también necesitan equipos de frío: “En esta época, un cajón de lechuga dura una semana sin tocarlo. Si en verano, un día así no tenés equipo de frío, se echa a perder”, aseguró.

Mercadería variada

Según contó, para esta época del año se cultiva una variedad de verduras y en la zona algunas frutas de estación. “Hay de todo un poco. Lo único que se cosecha menos es la espinaca, porque es una planta a la que le gusta el frío; hay que sembrarla igual para tener, pero en esta época sale un 20% nada más. Después hay rúcula, rabanito, achicoria, perejil, acelga, y nosotros en esta época agregamos el melón, y la sandía de postre, que es la sandía chiquita”.

Huerta 1.jpg Horticultores intensifican su labor en medio de un calor agobiante que puede afectar su producción

Asimismo, mencionó: “Termina el verano y se continúa con todo lo mismo acá. Lo único que se corta en esta época es la espinaca, y bueno, ya saltando al invierno el melón ya no se hace, la sandía postre no se hace, porque son artículos que no se consumen. Pero después es una variedad bastante amplia la que tenemos”.

No obstante, el productor lamentó: “Se han dejado de hacer varios artículos por cuestión de no tener mano de obra, que es un problema que hay en el país”.

En cuanto a los precios, explicó que “son accesibles”, y aclaró: “Muchas veces el consumidor tiene la creencia de que nosotros tiramos una semilla y listo, sale la planta. Pero hay muchas cuestiones detrás de ese proceso: hay costos de insumos, de mano de obra, y uno está meses esperando para decir ´voy a cosechar o no voy a cosechar´, porque en el medio te puede venir una manga de piedra y destruye todo”.

Precios del mercado mayorista

En su caso, tiene un puesto de venta en el mercado concentrador El Charrúa y aseguró que actualmente “los precios están accesibles”, y precisó: “Hoy un cajón de lechuga está a 10.000 pesos, y tiene un promedio de 6 a 10 kilos, depende del productor que la haga. Son cosas que todavía están muy baratas al lado de cualquier otro artículo, pero por ahí ahora empieza a hacer efecto el sol, se arruina la mercadería de la zona y hay que traerla de ciudades de otras provincias, como por ejemplo de Mar del Plata, que es un sector muy productivo, y tenés de gasto sólo de flete para traer un bulto cerca de 5.000 pesos, y eso encarece el precio de venta al público, que se compone del valor de la mercadería y el valor de la ganancia de quien la vende”.

EL CHARRÚA 1.jpg

“Nosotros todo lo que cosechamos en mi familia lo vendemos en el mercado. Y como merman algunas cosas por el calor, hay que traerlas de afuera. Por eso se consigue todo, trayéndolo de afuera, no es como 30, 40 años atrás la movilidad, sino que llega rápido”, indicó.

En cuanto al tomate, que es una mercadería cuyo valor fluctúa constantemente por este motivo, sostuvo: “El precio del tomate es el más vidrioso hoy, se cobró 15.000 pesos, 16.000 pesos un cajón promedio de 16 a 18 kilos”.

“Por ejemplo, un cajón de manzana vale 20.000 pesos y tiene un promedio de 18 kilos; un cajón de naranja de la misma medida vale 8.000 pesos”, añadió sobre otras opciones que se pueden comprar para economizar.

En Paraná quedan pocos horticultores

Bevilacqua señaló que de los productores del sector que hay en Entre Ríos, no todos están inscriptos en la asociación que preside, por lo que es difícil conocer con exactitud cuántos son en el territorio provincial. “Acá en Paraná estaremos quedando 10 como mucho. Y con la expansión de la ciudad hacia la zona sur, el cordón verde que integrábamos ya quedó dentro de la zona urbana. Hemos tenido problemas por el tema de fumigadas y demás, pero no podemos dejar de hacerlo porque sino no se puede cosechar”, aclaró el joven, quien pertenece a una familia que se inició en la horticultura hace más de 100 años. “Empezó mi abuelo y es una tradición de familia. Nos seguimos dedicando por generaciones, pero no sé hasta cuándo más”, refirió.