APS: trabajadores en desacuerdo con aumento unilateral

"Consideramos que e 6% no es solo insuficiente sino también que está muy lejos de nuestras expectativas", indicó la titular de APS, Alejandra Levrand

APS Alejandra Levrand 1.jpg Foto: UNO/Fernanda Rivero

Alejandra Levrand, secretaria general de APS señaló a UNO que están protestando en rechazo al 6% de aumento que otorgó unilateralmente el ejecutivo municipal de Paraná. "Consideramos no solo que es insuficiente sino también que está muy lejos de nuestras expectativas y de lo que los y las trabajadores municipales necesitamos para vivir. También decimos que reclamamos y exigimos una reapertura de la mesa de discusión salarial que, hasta el momento, no se ha dado con el ejecutivo. Solamente hemos venido a dialogar. Eso lo rescatamos, pero el salario no se ha discutido", expresó.