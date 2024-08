Aporte de jubilados a la Federación: "Es su plata y tenemos que respetar eso"

Centro Jubilados y Pensionados de Paraná Griselda Ledesma.jpg

Griselda Ledesma, presidenta del Centro de Jubilados de Paraná, está de acuerdo con el proyecto. Consultada por Radio La Red (88.7) consideró que si hay gente que no quiere que se le descuente están en su derecho: "Es su plata y tenemos que respetar eso", opinó.

"Si estoy defendiendo a los jubilados no puedo ser contradictoria y decir que se le descuente compulsivamente. Somos un Centro que pertenecemos a la Federación, pero el adulto mayor tiene derecho con quién quiere ser solidario. Hace años que pertenezco al Consejo de Adultos Mayores, defiendo no sólo a los jubilados provinciales sino también a los nacionales", dijo.

Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos.jpg

En tanto señaló que no se puede vulnerar ese derecho a decidir qué hacer con ese dinero. "La Federación no debería estar preocupada porque da muchos beneficios y la gente no va a renunciar, van a seguir aportando", expresó.

"No van a renunciar aquellos que reciben beneficios. La mayoría son del interior, que tienen lugares para ir a juntarse con sus pares a divertirse. Van a seguir apoyando a la Federación. El socio no se va a ir", reforzó.