Andrés Laumann: "Me defino como demócrata conservador"

Este viernes Andrés Laumann visitó Radio La Red Paraná y UNO Entre Ríos para hablar de su propuesta para la capital de la provincia y de sus motivaciones para ejercer el cargo de intendente, a pesar de declararse varias veces ajeno a la política.

"Me defino como demócrata conservador. El gran hilo motivador fue verlo a Javier Milei en televisión, la parte disruptiva de un personaje que nos brinda otra forma de ver las cosas. Yo no entiendo nada de política, entiendo de la vida y cómo van surgiendo los momentos de cada uno, de los ciudadanos que vivimos en Paraná y Entre Ríos. Interpreté que era momento de poner mi granito de arena arriba de la mesa, que puedo hacer y contagiar, ser un puente para las nuevas generaciones y para mi generación”, afirmó.

Andrés Laumann.jpg

Qué le hace falta a Paraná

Según el precandidato de La Libertad Avanza, Paraná está "cosméticamente muy linda". "Tengo la posibilidad de recorrer todo el país por la actividad del Polo y la ciudad es preciosa pero tiene 250 barrios, de los cuales 35 viven en la extrema pobreza. A 10 cuadras del centro hay un pasivo ambiental que es el Volcadero. Por eso una de nuestras propuestas es hacer un saneamiento ambiental”, indicó.

Para Laumann se necesita establecer prioridades: “Hay gente que no come. Paraná lastima en los barrios. Hay que reconstruir el tejido social. Los jóvenes sienten que no tienen futuro. Unos porque se quieren ir del país a vivir otras experiencias y otros porque no tienen nada”, explicó.

Sobre su orden personal de prioridades dijo que es diferente al del resto. Considera a la sociedad de Paraná como “una pirámide”. “Hay que darle la posibilidad al que está abajo para que tenga un futuro, enseñarle lo básico para que pueda ganarse el pan”. En ese sentido presenta como propuesta concreta dotar de herramientas a los centros de salud, los comunitarios y los merenderos "para poder paliar la pobreza” y “enseñarle a la gente a comer bien”. “Hay un problema social y cultural. El Estado no tiene que subsidiar sino enseñar”, recalcó.

Otra de sus ideas es hacer una Escuela de oficios digital y presencial y un Banco de Trabajo de oferta y demanda: "Uno no tiene para comer y tiene mil oficios para hacer o mil changas y no tiene cómo materializarlo. Esas son las prioridades para que la gente tenga la panza un poquito llena. Me desvela ver gente en la basura. Es una circunstancia que tenemos y yo vengo a cambiarla”, ejemplificó.

Entre otros conceptos habló de una enorme deuda con el medioambiente: “No hacemos tratamiento de efluentes de lo que tiramos al río”, advirtió, a la vez que afirmó que hay que hacer un relleno sanitario como en otras ciudades.

Colectivos 13.jpg UTA levanta el paro y este lunes vuelven a circular los colectivos en Paraná. Foto: UNO/Mateo Oviedo

Transporte y gasto público

Laumann considera que hay que abrir el juego a quien quiera invertir: “No tomamos al transporte público como una empresa de servicio. El problema radica si mandan o no un subsidio. Hay que abrir las posibilidades al transporte alternativo, al de última milla, recorridos cortos y transportes escolares. Abrir otras líneas de colectivos y hacer bicisendas. Este es un país pobre y Paraná es una ciudad pobre pero no nos damos cuenta. Creemos que es un país desarrollado que podemos tener un Uber divino y que nadie nos va a robar. Si nos venden otra cosa estamos equivocados", razonó.

En tanto señaló que las APPs son un gasto: "Es al revés. Hay que hacer todo sencillo. Hay que racionalizar el gasto en Paraná. Hoy tenés un amplio gasto en sueldos. El que asuma va tener que ser gestor de iniciativas de crédito nacionales e internacionales y nacionales. “Hay que dar herramientas y no ser la herramienta”, resumió.

Motivaciones para dedicarse a la política

"Involucrarse significa poner el cuero. En política el 80% es mala onda y el 20% es la gente que te acompaña. Lo he hablado mucho con mi pareja. Lo que me llevó a decidirme es que la gente no tiene voluntad de contagio y el hecho de querer ser un puente a la sociedad. Yo no tengo hijos pero cuando miro para atrás veo que los jóvenes se van y que nadie los motiva”, expresó.

"Me han invitado a vivir en Mendoza, Tucumán o Catamarca pero no me quiero ir de Paraná. Me entristece estar en esa situación pero quiero contagiar. Quizás no soy el indicado. Vengo cuatro años con mi bolsito y después me voy, con la motivación de haber hecho el bien”, explicó.

Javier Milei La Libertad Avanza Sebastián Etchevehere Elecciones 2023.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Por qué con Javier Milei

Para Laumann Javier Milei fue quien puso sobre la mesa "todos los temas que había que poner". “Nos indujo a pensar distinto. No se si es la solución pero motiva al cambio. No vengo de la política ni soy político, pero eso es lo que me motiva”, se sinceró.

"Ser administrador no es operar un cerebro es ser legítimo con uno mismo. Hay 236 empleados públicos políticos que cubren áreas especificas. No podemos tener 230 cargos políticos, es inviable. Vamos a buscar a las 100 mejores personas para gobernar. Hay gente valiosa en ONGs, hay jubilados que tienen ganas de dar su tiempo. Hay mucha gente que apoya. De poco se puede hacer mucho". motivó.

Laumann - Batman

Sobre el spot y la placa que lo muestran con el cuerpo de Batman dijo que lo hizo la juventud de un grupo vecinalista que lo apoya y que "le pareció muy gracioso" porque está a favor de la libertad de expresión. Dijo además que la gente no lo conoce pero lo va a votar “porque va con Milei, que tiene un programa claro”.