Alivio: hallaron al matrimonio que era buscado desde hacía cuatro días en Entre Ríos

“Manifestaron que necesitaban descansar y se fueron por unos días a la vecina ciudad”, reveló el comisario a El Once al aclarar: “por la edad de ellos, de 85 y 72 años, no manejan redes sociales ni telefonía celular”.

Y agregó: “No le avisaron a nadie, no tuvieron ninguna comunicación con nadie, y por voluntad propia, decidieron viajar a Colón”. “Desconocemos los motivos por los que no se comunicaron con la familia, además, los celulares que tienen son viejos y no tienen conexión a internet”, completó el funcionario policial.