Alertan por animales silvestres en riesgo en Paraná

"Hicimos una petición a la Dirección de Fiscalización de la provincia de Entre Ríos y a la Dirección de Fiscalización de Nación para que vengan a constatar el estado de los animales y hacer un control, sobre el centro de rehabilitación que funciona en calle Francia de Paraná", contó Darrigo. Esto se realizó el lunes. Además, hubo una inspección en el zoológico El Arca de Enrimir, de Concordia, donde también se encontraron numerosas irregularidades.

Se trata de un centro de rehabilitación que está autorizado por la Municipalidad y por la Provincia, pero "no cumple su función específica de centro de rehabilitación, porque una vez rehabilitados los animales deberían ser reinsertados o llevados a reservas", pero eso no sucede. "Aquí lo que pasa es que el animal llega y no siempre se va, y a su vez el lugar está en un estado sumamente deplorable para el animal, con jaulas que no están permitidas por las normas de bienestar animal", agregó.

Escuchá el audio de la entrevista:

Ahora están pidiendo el cierre del establecimiento, porque "así como está funcionando no es un centro de rehabilitación, es un pseudo zoológico en estado deplorable, los animales están en muy mal estado".

Lo que encontraron

"Nosotros hicimos la auditoría y constatamos que había alrededor de 130 animales, de diferentes especies, algunas que están en peligro de extinción y otras extintas. Los casos más delicados son los guacamayos rojos y azules, pero también hay ñandúes, tortugas, monos carayá, águilas", dijo Darrigo.

Agregó que ante la falta de ayuda del Estado hacia el centro de rehabilitación, que es propiedad de Avelino Fontana, se convirtió en un "depósito de animales" y la situación es "un caos".

"Los animales están estresados, todos tienen comportamientos estereotipados, van y vienen, caminan en círculos, mastican la jaula, gritan", describió. También dijo que hay jaulas de dos por dos metros, encimadas unas con otras.

En la inspección se firmó un acta donde se detalla el inventario de animales y se lo intima a Fontana a que en 10 días presente un programa para reacondicionar el lugar. Además, el propietario voluntariamente hizo entrega de dos monos caí, un macho y una hembra, que fueron llevados a la reserva de Colón.

"Nuestra petición es el cierre de ese lugar", insistió Darrigo en la entrevista con La Radio de UNO, que se emite por La Red Paraná.

Las fotos de la inspección en Paraná

animales silvestres centro parana 1.jpeg Foto: Ministerio de Ambiente

animales silvestres centro parana 2.jpeg Foto: Ministerio de Ambiente

animales silvestres centro parana 3.jpeg Foto: Ministerio de Ambiente

animales silvestres centro parana 4.jpeg Foto: Ministerio de Ambiente

animales silvestres centro parana 5.jpeg Foto: Ministerio de Ambiente

animales silvestres centro parana 6.jpeg Foto: Ministerio de Ambiente

animales silvestres centro parana 7.jpeg Foto: Ministerio de Ambiente