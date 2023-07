Agente de tránsito de Gualeguaychú multó a un joven por andar en patines en una plaza

Gualeguaychú: inspector secuestró patines y labraron multa a usuario Video: Facebook.

El texto de la ordenanza establece que aquellos que infrinjan esta restricción estarán sujetos a una multa, cuyo monto se calculará de acuerdo con los parámetros establecidos en otras dos ordenanzas. En los considerandos de la ordenanza se argumenta que Gualeguaychú es una ciudad en constante crecimiento, tanto en términos de infraestructura como demográficos. La creciente cantidad de vehículos, motocicletas y bicicletas en las calles llevaron a que también se sumen las patinetas, skates, rollers y patines.

La norma reconoce que esta actividad deportiva ganó cada vez más adeptos y aún no está debidamente regulada. Se hace hincapié en que, si no se toman precauciones, puede representar un peligro para la integridad física de quienes la practican y de quienes los rodean.

Además, se argumenta que las calzadas están destinadas principalmente a la circulación de automóviles, motos, bicicletas y otros medios de transporte más grandes. Sin embargo, la ciudad cuenta con espacios adecuados para la práctica de estos deportes, como la pista de la costanera sur y el parque Unzué.

Se destaca la vulnerabilidad de estos dispositivos frente a otros vehículos, así como la inestabilidad que depende en gran medida de la destreza del conductor, los sistemas de frenado y la falta de protección, como cascos, coderas y rodilleras. También se menciona la velocidad a la que pueden desplazarse, lo cual puede sorprender a los conductores de automóviles.

En tanto los vecinos explotaron con comentarios en las redes y en las radios locales, criticando la medida frente a la enorme cantidad de infracciones que se producen en la ciudad, como cruzar el semáforo en rojo, las picadas de motos, y los escapes libre, entre otras.

El descargo del vecino

“En realidad yo tengo patines y bicicleta, uso mucho los patines, y lo hago desde el 95, para mí es un medio de transporte ecológico y sustentable, me los pongo y voy a hacer mandados, etc”, relató Gerardo Maciel a Radio Máxima.

“Ayer íbamos a ir con mi nene y con mi novia a comprar cosas para la escuela y después a la plaza, mi nene y mi novia fueron en bicicleta y yo me puse los patines, íbamos por 25. Cerca de Perón y 25, el agente de tránsito se acerca a toda velocidad en la moto, se interpone entre mi hijo y yo, lo hace chocar a mi nene, ahí empezamos a discutir, porque esta persona no estaba admitiendo lo que había pasado. El agente me empieza a amenazar con que me iba a secuestrar los patines, que iba a llamar al comando radioeléctrico, me empezó a incitar para que lo toque o le pegue en medio de la calle”, explicó el consultado.

Agregó: “Esta persona siguió hostigándome, diciéndome que le pegue hasta que llegué a la plaza, llamó a unos agentes de policía para que me detuvieran y que me incauten los patines, fue todo muy bizarro, mucha gente alrededor viendo, todos se reían, hasta la policía. Encima alrededor estaban pasando muchas infracciones de tránsito que él simplemente ignoraba, pero no se metió con otros medios de transporte”.

"Es increíble que uno cometa un delito si salís a andar en skate o patines. Sólo podes patinar en el parque que tiene los mismos pozos que cuando yo tenía cinco años, pero más grandes. El velódromo no está apto para nada, y el skatepark tiene rampas no está apto para patines. Me escribieron de muchas partes del país, porque les parecía una locura. Un turista por ejemplo no puede andar en patines o en skate porque es un delincuente. En cualquier lugar se puede hacer, pero en Gualeguaychú no. Ahora tengo que pagar una multa para retirar los patines. No tenía ni idea que esto estaba prohibido en la ciudad, me parece súper raro e insólito”, concuyó.