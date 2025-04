Adopción: "Tengo 13 años y deseo una familia"

Sobre sí mismo, y para que lo conocieran, contó: “Me gusta mucho jugar al fútbol desde chiquito, mis amigos de la escuela por ahí me invitan a jugar en sus torneos. Soy muy amiguero. También me gustan los animales, me encariño mucho, más que nada con los perros. En el día salgo a caminar, a pasear, o hacer alguna cosa para despejarme. Quiero una familia hace mucho. Quiero compartir los partidos, o jugar a la pelota si les gusta, poder salir a plaza para compartir el mate y las galletitas”.

Ruaer.jpg

Desde el RUAER y para cumplirle su sueño de vivir en familia, se solicita a las personas personas interesadas la inscripción en el siguiente formulario Google, a partir de lo cual serán contactados para conocer más sobre la situación

En esta instancia pueden inscribirse tanto personas que tengan un trámite iniciado ante el RUAER, como aquellas que no.

La inscripción estará abierta hasta el 5 de mayo de 2025, inclusive. Por dudas o consultas comunicarse vía whatsapp al +54 9 343 5 329475 o al correo electrónico: [email protected]