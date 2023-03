Adán Bahl anunció la construcción de Paraná DC y un parque fotovoltaico

Embed

Durante su discurso en el Centro Provincial de Convenciones, acompañado por la viceintendenta y presidenta del HCD, Andrea Zoff, el presidente municipal dijo que uno de los sellos de su gestión es que en cada obra se trabaja “en los cimientos, no en el maquillaje”. Dio como ejemplo que cuando se amplía una arteria se modifica todo el sistema de cañerías y estructura de saneamiento para que a futuro no tenga que romperse el asfalto en caso de eventuales reparaciones. Y añadió que se trata de “una forma de hacer que no sale en las fotos (…) priorizando el desarrollo de Paraná con políticas públicas sostenidas, que trascienden el cortoplacismo”.