Aborto: las posturas de los entrerrianos en el Congreso

Respecto del proyecto oficial de legalización del aborto, la secretaria Legal y Técnica aclaró que “los detalles los va a anunciar el Presidente y su texto se conocerá al momento del envío al Congreso” y aseguró que “no hay sorpresas en el proyecto de aborto, se recogen los consensos básicos sobre el tema".

LEER MÁS: Qué es el Plan de los 1000 días para proteger a embarazadas

embarazada

Tras el anuncio de la Casa Rosada crecen las expectativas sobre el contenido del proyecto presidencial, en especial sus coincidencias o diferencias con el que hace una década viene presentando al Congreso la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mientras, los sectores a favor y el contra de la IVE vuelven a calcular la correlación de fuerzas en las cámaras de Diputados y Senadores.

Un relevamiento que realizó UNO entre los 12 legisladores nacionales por Entre Ríos registró que hay seis a favor de la legalización, cuatro en contra y dos indecisos, que esperarán a conocer el texto del proyecto para definirse.

Diputados

En la Cámara baja se cuentan seis a favor y tres en contra. Tres son radicales y de Juntos por el Cambio. Atilio Benedetti votó positivamente cuando la IVE se debatió en 2018 y confirmó que volverá a hacerlo. “Ya voté a favor de este tema por un estricto sentido de salud pública, reconociendo una realidad de abortos clandestinos que existe, y que afecta y pone en riesgo, fundamentalmente a mujeres de menores recursos. Igualmente necesito tener a la vista el proyecto que impulse el oficialismo (si se decide a tratar el tema)”, dijo a UNO.

Benedetti

Lo mismo respondió Jorge Lacoste. “Mi posición frente al tema sigue siendo la misma, pero quiero ver el proyecto que supuestamente va a mandar el Ejecutivo. El Frente para la Victoria a veces plantea enunciados de leyes que en los contenidos no tienen demasiado que ver con la forma que la nominan”, contestó el radical.

Gabriela Lena confirmó: “Voy a votar a favor”. Y reflexionó: “Yo no avalo la interrupción jamás, pero la realidad nos marca que (el aborto) existe y que la clandestinidad lleva a daños mayores. La decisión es personalísima y dolorosa, y como legisladora debo tener una mirada amplia, poner todo en la balanza”.

gabriela-lena.jpg

En Juntos por el Cambio y en contra votarán Alicia Fregonese, que milita la postura “celeste” desde 2018, cuando ya sufragó en oposición a la legalización, y Gustavo Hein, electo en 2019. El ex intendente de Basavilbaso votará por primera vez la IVE pero su postura es pública desde la campaña electoral del año pasado.

“Sigo en la misma linea. En contra”, contestó Hein a UNO y agregó considerandos: “Le estamos trasladando el problema al sistema de salud, a los médicos. Creo en campañas desde la primaria y secundaria, en leyes de educación sexual. Y el tema de la adopción merece un párrafo aparte. Hay niños que quedan años sin poder ser contenidos por familias que envejecen tratando de adoptar”.

hein.jpg

En la representación entrerriana del bloque oficialista hay posturas divididas, con mayoría a favor. Marcelo Casaretto confirmó a UNO que apoyará la ley. “Soy diputado del Frente de Todos acompañando al presidente Alberto Fernández. En consecuencia, acompañaré el proyecto oficial cuando ingrese”, reveló el diputado.

Carolina Gaillard, militante justicialista “pañuelo verde”, celebró el anuncio del gobierno. La entrerriana es integrante de la comisión redactora del proyecto y presidenta de la Comisión Legislación Penal, y había confirmado a UNO que el proyecto estaba terminado el día antes de que se realice el anuncio oficial.

LEER MÁS: Ley del aborto legal: Fernández enviará el proyecto

Pañuelazo por el aborto Legal.JPG Foto: UNO/Diego Arias

Blanca Osuna también votará a favor y, tras conocerse que el Ejecutivo elevará la ley de IVE, afirmó en declaraciones a la radio de la Universidad de La Plata: “En la Cámara de Diputados vamos a tener condiciones como para respaldar ampliamente el proyecto y creo en Senadores están dadas las condiciones como para poder aprobarlo”.

“Si hay voluntad, se puede tenerla antes de fin de año. Es posible que una parte del tratamiento se dé durante este período ordinario de sesiones en el Congreso, que llega hasta el 30 de noviembre, y luego en sesiones extraordinarias”, analizó Blanca Osuna.

La diputada peronista opositora a la legalización del aborto es Mayda Cresto. Militó fuertemente la causa “celeste” en 2018 y votó en contra del proyecto, pero aún no se hizo eco del reciente anuncio oficial.

mayda.jpeg La "Emergencia Vial" fue propuesta por la diputada nacional Mayda Cresto.

Senado

En la Cámara alta nacional los votos entrerrianos son uno en contra y dos indefinidos. En oposición a la legalización del aborto se encuentra Alfredo De Angeli (PRO). Votó en ese sentido en 2018 y lo hará nuevamente. Tampoco hizo declaraciones aún sobre el anuncio del gobierno nacional del envío del proyecto.

Su colega entrerriana en el interbloque Juntos por el Cambio, la radical Stella Olalla, está en la lista de indecisos y tomará postura una vez que se conozca el proyecto oficial. Desde su equipo de prensa dijeron a UNO: “La senadora sostiene lo mismo que en la campaña del año pasado. La decisión la tomará una vez que estudie el proyecto, porque no tiene una postura tomada independientemente del texto que se discuta”.

El senador del Frente de Todos, Edgardo Kueider, también se mantiene indeciso hasta conocer el texto. “No tengo posición aún porque no he visto el proyecto. No ha ingresado al Senado y no hemos visto siquiera un borrador aún, así que no tengo idea en qué términos está redactado. No es una posición dogmática sobre la situación. Hay que esperar a que ingrese el proyecto, ver la letra y tomar definiciones a partir de allí”, respondió el legislador concordiense a la consulta de UNO.

kueider.jpeg El senador entrerriano junto al presidente de la nación.

Por: Ramiro García