Uno Entre Rios | La Provincia | jineteada

A pesar de la controversia judicial, se realizó con éxito la jineteada en Oro Verde

El 8° Festival de Destrezas, Jineteada y Bailanta se celebró con éxito en Oro Verde, a pesar de la controversia judicial con organizaciones proteccionistas.

17 de agosto 2025 · 17:56hs
Proteccionistas intentaron frenar la jineteada en Oro Verde.

Facebook Mirada Profunda

Proteccionistas intentaron frenar la jineteada en Oro Verde.

Este domingo se llevó a cabo con éxito el 8° Festival de Destrezas, Jineteada y Bailanta en el Predio Los Tordos y Los Sauces, ubicado en la localidad de Oro Verde. El evento, organizado por la Agrupación Tradicionalista Oro Verde y con la invitación del municipio local, convocó a cientos de personas para disfrutar de una jornada de jineteadas, música y danzas folclóricas.

A pesar de las críticas y los reclamos de organizaciones proteccionistas, el evento transcurrió con total normalidad. Durante la jornada, se desarrollaron múltiples espectáculos de destrezas ecuestres y bailes típicos.

Dos asociaciones proteccionistas habían interpuesto un amparo contra la comuna de Oro Verde por la habilitación de un espectáculo de jineteada pero la Justicia rechazo y hoy hay doma.

Oro Verde: la Justicia rechazó la cautelar proteccionista y se realiza el festival de jineteada

Dos asociación civiles interpusieron un recurso de amparo ante la Justicia para suspender un festival de jineteada en Oro Verde

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Controversia judicial

El evento se realizó en medio de un conflicto judicial con las organizaciones Conciencia Animal y Ecoguay, que interpusieron un amparo en contra del municipio. Las asociaciones pidieron la suspensión de la jineteada, argumentando que los espectáculos de doma y jineteada son un maltrato hacia los animales y contravienen la Ley Nº 10.547 de la provincia de Entre Ríos, que adhiere a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la ONU (1978).

Jineteada Oro Verde

Cautelar rechazada

Sin embargo, hoy se conoció que el juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, rechazó la medida cautelar presentada por las organizaciones proteccionistas, permitiendo que el festival continuara su desarrollo sin inconvenientes. En diálogo con el diario UNO, Fernando Di Benedetto, asesor legal de la Asociación Conciencia Animal, comentó: "El amparo sigue su curso y ahora el municipio de Oro Verde tiene siete días para responder, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión".

LEER MÁS: Oro Verde: rechazaron cautelar y se realiza festival de jineteada

jineteada oro verde 2

La controversia sobre los derechos de los animales en los eventos de jineteada y doma ha sido un tema recurrente en la región. Los defensores de las tradiciones, entre los que se incluyen los organizadores del evento y muchos asistentes, defienden la continuidad de estos espectáculos como parte de la identidad cultural del lugar. Sin embargo, las organizaciones proteccionistas rechazan esta justificación, argumentando que “la tradición no justifica el maltrato animal” y que los derechos de los animales deben ser reconocidos más allá de los intereses humanos.

jineteada Oro Verde amparo judicial
Noticias relacionadas
La jineteada en Oro Verde se realizará el domingo.

Piden informes y la suspensión de una jineteada en Oro Verde

michel y bahl presentaron la lista definitiva de fuerza entre rios para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros.

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Ver comentarios

Lo último

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Ultimo Momento
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Dejanos tu comentario