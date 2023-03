8M: miles de mujeres y disidencias marcharon en Paraná

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries junto a la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas llevaron adelante la marcha 8M en Paraná. Miles de mujeres y disidencias partieron desde la Plaza 1º de Mayo y llegaron a la Plaza Mansilla, con la consigna: "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotres".

marcha 8M parana 3.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Candela, una joven militante de la agrupación universitaria CEPA, habló con UNO en la plaza 1° de Mayo: "Estamos marchando en un nuevo paro internacional por el Día de la Mujer Trabajadora, reclamando que la deuda sigue siendo con nosotras y la falta de justicia también. Actualmente estamos atravesando una situación de crisis social y económica muy grave, la inflación no para de crecer y la plata en nuestros bolsillos no alcanza. Las mujeres somos doblemente oprimidas, no solamente por la pobreza sino también por ser mujeres, porque nos matan, nos violentan".