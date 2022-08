La Camionera Cinthia González abrochó otro cinto

“En la pelea me sentí cómoda. Valeria y Juan Carlos, que fueron los entrenadores que nos designó la Federación Entrerriana de Box, se comportaron en todo momento y tuvieron las palabras justas para guiarme en cada momento de la pelea. Fue una pelea muy aguerrida durante los cuatro asaltos. Ella sintió mucho las manos. Nos sentimos muy bien a pesar que no era nuestro rincón con Wenceslao y equipo”, le dijo a Ovación y agregó: “El triunfo se dio por la cantidad de manos claras que metimos, conectamos más y éramos mas fuertes. Ella me agarraba mucho así que separábamos y volvíamos a entrar, pero llegó un momento que ella amarraba mucho. El triunfo fue mágico porque fue en su provincia donde ya nos habían robado una pela ante ella donde ganamos claramente así que no lo podíamos creer. Sabíamos que el trabajo estaba hecho y me sentí súper feliz por lo que puntuaron los jueces”.