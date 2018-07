La APB se puso al día con el calendario

Este sábado se disputó el juego pendiente de la primera fecha entre los dos combinados de Recreativo en la Primera B del Torneo "Sergio 'Blanquito' Sánchez", que organiza la Asociación Paranaense de Básquet . Asimismo, en la noche de viernes, María Grande volvió al triunfo en casa.





Como sucedió en la promoción del año pasado, donde dos elencos del Bochas jugaron por un lugar en la élite, esta vez se volvió a repetir con equipos de la misma institución. En esta oportunidad, Recreativo C y Recreativo B se vieron las caras en el Antonio Zorzet. El conjunto dirigido por Oscar Heis (B) superó a los de Almada (C) por 69-61, encadena dos triunfos al hilo y se ubica como escolta en la tabla, en tanto que, para Recre C es la primera caída en el certamen.





Por su parte, María Grande se recuperó en su reducto y venció a Estudiantes B por 63-59 en el marco de la cuarta fecha. David Dupuy lideró al CAMG con 21 puntos, mientras que, Emilio Jeandet fue el goleador del albinegro y el juego con 22 tantos.