José Luis Chilavert a Vinicius: "El fútbol es para hombres"

"Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando. Nunca he pensado en irme de LaLiga porque si no les daría a los racistas lo que ellos quieren", manifestó entre lágrimas Vinicius.

La dura respuesta de José Luis Chilavert

Ante esto, Chilavert utilizó su cuenta en la red social X, ex-Twitter, para responderle al brasileño: "Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", escribió el ex arquero.

En los últimos años Vinicius Jr. se posicionó como uno de los principales deportistas que porta la bandera en contra del racismo. Durante su estadía en el Real Madrid, vivió diversas situaciones en España en el que lo discriminaron tanto dentro del campo de juego como desde las tribunas.

Las lágrimas de Vinicius Jr

Luego de que un periodista ponga el tópico sobre la mesa, el futbolista arrancó a responder. “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, arrancó.

Embed El llanto de Vinicius es el llanto de todos! Hay que acabar de una vez por todas con el racismo! pic.twitter.com/PXolroxg61 — Juan Furlanich (@Jfurlanich) March 25, 2024

En el momento que Vinicius llevó su mano a la cara para secar las lágrimas, toda la sala arrancó a aplaudir el discurso. “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”, explicó el futbolista al reponerse.