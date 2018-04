El gobernador de la provincia tuvo un encuentro con los medios de prensa en el lanzamiento del programa de vacunación antigripal. Allí a agenda abierta habló de política, del tema salarial docente, de su candidatura a gobernador y hasta de la situación judicial del expresidente de Brasil Lula Da Silva.





Reelección

El gobernador participó del acto en el centro salud Corrales de Paraná. Allí sin vueltas habló de política y en medio del grupo de periodistas, dijo: "Me gustaría tener la posibilidad de reelección y de que se haga una gran interna donde nosotros presentemos nuestra propuesta y nuestros candidatos para que sea dirimida como corresponde".





Estos dichos se complementaron ante la consulta, de cómo vio el encuentro del peronismo moderado en Gualeguaychú, encabezado por los senadores nacionales Guillermo Guastavino y Miguel Angel Pichetto. "Soy partidario de generar un gran sistema de elecciones internas y que la gente decida. El que se quiera presentar que se presente", expresó en referencia al kirchnerismo, añadiendo: "Me gustaría tener la posibilidad de reelección. No lo oculto".



Más adelante, y ante la consulta de UNO sobre el calendario para las elecciones en la provincia, dijo: "Este es un año de mucho trabajo, yo estoy acá preocupado por los temas de la gente. Y veo a otros dirigentes que tienen mucho tiempo libre para pensar, hacer reuniones y anuncios".





Por ello confirmó: "Esta semana enviaremos el proyecto de reforma política y electoral para que lo discutan, lo debatan y se llegue al mejor de los consensos. Pero nosotros tenemos que trabajar. Ahora estoy en el centro de salud Oñativia, luego estaré en Aldea Brasilera. Esta semana voy a ir Colón y Concepción del Uruguay. Esa es mi agenda de trabajo", reflexionó.





La prisión de Lula





Por otra parte, indicó sobre la detención de Lula Da Silva en Brasil: "Siempre he sido muy respetuoso de las instituciones de cada país. Lo que me parece es que no genera confianza para los sistemas de la región Mercosur cuando un expresidente está detenido. No es una buena señal, de ninguna manera. Hay que ver cómo reacciona en materia econónica Brasil y la repercusión sobre Argentina".





Conflicto docente





Otro aspecto de las respuestas del mandatario provincial, estuvieron referidos al conflicto docente, que se encuentra en estado de conciliación obligatoria dictada por la Justicia Laboral que obligó a los gremios a suspender los paros dispuestos para martes y miércoles de esta semana. "Hemos hecho ofertas muy por encima de la mayoría de las provincias, y más allá de la discusión porcentual lo que es importante destacar es que nosotros ofrecemos cláusula de revisión automática", refirió para indicar: "Hay sectores de gremios de la actividad privada que han cerrado con el 15% y con cláusula de revisión en enero del año que viene". "Vamos a poner lo mejor pero, obviamente, cuidando los recursos como se dio en otras provincias. El salario va a estar protegido y nadie va a ganar menos que la inflación en la esfera del Estado Provincial", añadió previo a la primer audiencia entre docentes y Gobierno que está dispuesta para mañana a las 17.



Se lanzó la campaña de vacunación antigripal en la provinciaCon la presencia del gobernador Gustavo Bordet, este lunes en el Centro Regional de Referencia (CRR) Dr. Arturo Oñativia, de Paraná, se lanzó la campaña de vacunación antigripal en la provincia.





Embed Es importante trabajar en prevención y evitar influencias sobre la salud pública. Si pertenecés a los siguientes grupos de riesgo, acudí al centro de salud u hospital más cercano: https://t.co/DJ0PIeY4u6 pic.twitter.com/pRUNlPuA9Y — Gustavo E. Bordet (@bordet) 9 de abril de 2018



Campaña antigripal





Acompañado por las ministras de Salud, Sonia Velázquez; y de Desarrollo Social, Laura Stratta, como así también por el director del centro de salud anfitrión, Nicolás Roldán, el gobernador Bordet participó del lanzamiento de la vacunación antigripal en la provincia y en la ocasión expresó: "Prestamos especial atención a esta campaña y extremamos las medidas para este invierno que todo hace pensar que puede tener complicaciones con el frío para evitar lo que se produce a través de enfermedades respiratorias que tienen impacto en la población infantil".







"Queremos encararla con la antelación suficiente y necesaria para evitar el impacto de las infecciones respiratorias en la población infantil y priorizar los grupos sociales más vulnerables", dijo el mandatario.