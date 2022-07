Independiente: el periodista Gastón Edul fue amenazado en vivo

“Perdón, pero acá gritan cosas. Hay gente que está exaltada, parece que le moleste que le digamos la verdad", lanzó al aire Edul, ante la atónita mirada de sus compañeros en el piso.

"Actitudes como las de este tipo hay muchas y se tienen que rever. Es gente que trabaja en el club y le gritan a uno como si tuviese algún tipo de interés, cuando decimos la verdad. Pero no me extraña porque pasa en la cancha con los hinchas cuando quieren expresarse y muchas veces la barra brava los calla”, añadió.

Fue un martes convulsionado en Independiente, por la salida de su DT, con una decisión que ya habría sido deliberada ante promesas de incorporaciones que no llegaron o jugadores claves como Domingo Blanco al que pudieron retener. El equipo tampoco encontró el rumbo que quiso el ex DT de Colón y este martes se alejó de la institución de Avellaneda. La dirigencia evaluará cuáles son los posibles sustitutos para Domínguez, que no pudo cumplir con los objetivos principales que eran la Copa Sudamericana y poder ser competitivo también en el ámbito local.

En este marco también hubo novedades en el ámbito institucional del club, ya que la Justicia habilitó la lista que encabeza Fabián Domán y el oficialismo de Hugo Moyano deberá llamar a elecciones.

En lo deportivo, la agenda marca que Independiente jugará por la octava fecha de la Liga Profesional el próximo sábado ante Rosario Central a las 15.30 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.