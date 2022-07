Hugo Ibarra podría seguir como DT de Boca en 2023

Y cuando Oscar Ruggeri le preguntó si Ibarra seguirá hasta diciembre independientemente de los resultados, respondió: “Si, seguirá, hoy es lo que tenemos nosotros. Hoy está asegurado, después hay cosas que uno puede asegurar pero no son la última palabra porque pasan muchísimas cosas en el camino. Hoy, desde el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico tiene la seguridad de que estará hasta diciembre”.

Además, en TyC Sports, no descartó que Ibarra pueda seguir más allá de diciembre, tal como ocurrió con Battaglia en 2021 para 2022: “No hablaremos con nadie por respeto y confianza al cuerpo técnico. Ojalá no sea solo hasta diciembre, ojalá sea mucho más. El contrato es hasta diciembre y está ratificado. En diciembre nos sentaremos, evaluaremos todas las posibilidades y veremos qué decisión se toma”.

Antes de que Serna hablara con varios medios, Ibarra había tomado la palabra respecto a los cuestionamientos sobre su figura como entrenador de Boca en conferencia de prensa: “Esto es fútbol y pasa eso. Uno tiene que convivir. En el momento que se pone el saco de entrenador, sabe que es así. A mí no me molestan para nada, yo trato de hacer lo mejor para el club, para eso estamos. En un momento donde nos necesitaron, uno está para poner el pecho y darle para adelante. No me pesa para nada eso”.