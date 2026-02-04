En 2025 el crecimiento de la población carcelaria fue del 4% y alcanzó en diciembre del año pasado los 12.166 detenidos.

Hubo aumento de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal en 2025

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que en 2025 hubo aumento de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal , tratándose así de la cifra más alta de los últimos cinco años. La mayor parte del crecimiento se concentró en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires.

Conforme al dato aportado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, en 2025 el crecimiento fue del 4% y alcanzó en diciembre del año pasado los 12.166 detenidos.

El documento registró que las cifras se mantuvieron estables entre 2020 y 2023, sin embargo, desde 2024 se reflejó una tendencia al incremento de la población penitenciaria: 11.543 detenidos en 2020, 11.283 en 2021, 11.349 en 2022, 11.311 en 2023, 11.969 en 2024 y los 12.166 de 2025.

Población penitenciaria

El dato estadístico es parte del informe anual "Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF", elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

La mayor parte del crecimiento se concentró en la Unidad 36 de Santa Fe, en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) V de Neuquén, en el CPF VI de Mendoza y en el CPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto).

En cuanto a la situación procesal, el reporte señala que casi dos tercios de las personas privadas de libertad en el SPF cuentan con condena firme, mientras que las procesadas sin sentencia cayó de manera sostenida en los últimos años: pasó del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025

Del total de los reclusos en el SPF, el 48,9% (5.951 internos) se encuentra a disposición de la Justicia nacional y el 45% de la Justicia federal (5.470), mientras que el 6,1% restante (745) corresponde a órdenes de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.