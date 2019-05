Escuchen más a Wos

La enciclopedia Wikipedia explica que Valentín Oliva (Wos) es un rapero y freestyler argentino, actual campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2018 luego de ganarle en la final al mexicano Aczino.





El artista tiene 21 años y en una de las preguntas que se hace en la canción, advirtió: "¿Hace cuánto no pensamos en nosotros?". Después deja en claro: "Me gusta contar lo que siento realmente. Así en 10 años sabré lo que pensaba a los 20" para remarcar el legado que está dejando en una generación que, en definitiva, es mucho más activa de lo que se supone.





En Lolapalooza presentó un "tema viejo" en donde explica: "No miro noticieros, porque no me creo lo que inventan, me fumo un prensado antes de fumarme a la prensa. Pintura en las paredes esa es mi única imprenta". El gran desafío de los medios de comunicación tradicionales es saber cómo hacer para llegarle a los jóvenes que se informan por una multiplicidad de canales.





Con la misma humanidad que baja en las canciones de Wos, chicas y chicos que tienen entre 20 y 30 años, deciden hacer lo que tienen ganas buscando la tranquilidad mental, quizás negociando cuánto dinero (y cómo) cobrarán a fin de mes.





Mientras el Sistema de Educación trata de entender lo que está sucediendo, son muchos los que prefieren volverse autodidactas para emprender sus propios proyectos que, en un buen porcentaje, terminan resultando bien.





Otros y otras redoblan la apuesta y continúan estudiando carreras universitarias o terciarias para conseguir las herramientas necesarias, conformar a sus padres y jugar con las reglas impuestas. Lo que hay que tener en claro es que estudian, y hasta mucho más que este cronista que ya llegó a los 40 años; para crear: música, dar clases de yoga o cocinar alimentos que luego venden en el mercado infinito que abre sus puertas en las redes sociales.





Utilizan Internet como vidriera, pero saben que las ventas se concretan en las ferias que organizan con sus pares durante los fines de semana. Son sus propios agentes de prensa porque sacan lindas fotos, escriben lo justo y editan los videos que van filmando con los equipos que tienen a mano.





Como si todo esto fuera poco, cuando lo deciden, dejan todo y se van de viaje para encontrar nuevas experiencias. Si vuelven a la ciudad, llegan con otra mentalidad y tratan de vivir una mejor vida, más espiritual y no tan material. Preocupados por la huella ambiental que dejan en el planeta, deberíamos tener la esperanza puesta en ellos y ellas, darles más derechos y dejar de pensar que la solución a los problemas la tendrán los políticos.





Sobre todo porque, muchos de ellos, no tienen la más mínima idea de lo que hablan Wos y los músicos que se volvieron la referencia para millones.









Púrpura es una canción del rapero Wos que sumó 15.942.519 visualizaciones en Youtube con 401.000 Me Gusta y 10.000 pulgares para abajo en señal de que no les gustó. Púrpura, en Spotify, llegó a las 12.966.718 reproducciones y seguirá sumando. El 3 de abril colgaron el recital en vivo en Lollapalooza y ya tiene 302.700 visualizaciones.