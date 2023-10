El silencio en el Salón del Reino

En aquel proceso, al ser citados como testigos, los Ancianos -así se denominan las autoridades de los TJ- apelaron al artículo N° 289 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que permite el silencio a ciertas figuras o sectores de la sociedad. "Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo sanción de nulidad, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado", dice el mentado artículo. Ya en 2017, cuando la investigación penal recién comenzaba, Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional envió una nota a la justicia de La Paz en la que, amablemente, se negaba a dar información sobre los, por entonces, imputados. Se escudaba en la Ley 25.362, de Protección de Datos Personales.

testigo de jehová detenido.jpg

Sin embargo, ese silencio religioso fue atravesado por el contundente relato de las víctimas. Uno de ellos fue el de Belén Sánchez, la joven que salió del anonimato para que la escuchen los TJ de su ciudad, parte de la sociedad que dudaba de los hechos y la Justicia.

En el juicio de 2021, entre lágrimas, la joven contó lo padecido cuando era niña: "Me acuerdo de haber sido una niña y de haber sido abusada en muchas ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, en el fondo de mi casa, en la pileta, en diferentes partes de mi casa. Lo recuerdo, pero no sé cuál fue el primero, porque recuerdo muchos. Calculo que habría tenido entre ocho o de nueve a los once años. Me acuerdo y me veo. Lo veo hasta venir que es grande y me veo a mí que era chiquita, que era una nenita, que andaba en bombachita, que andaba despeinada, que andaba libre en casa, eso es lo que yo me acuerdo. Recuerdo, por ejemplo, que en el fondo de mi casa teníamos un garaje y a veces ahí no teníamos luz; me acuerdo que él me llamaba y me decía 'vení Belén, vamos para atrás, vamos a hablar, vamos a jugar'. Y yo iba porque tenía confianza en él".

Matias Vargas y Vito Panza.jpg Vito Panza (izq.) y Matías Vargas (centro) los Testigos de Jehová condenador por abusos al retirarse del juicio en La Paz en 2021.

Lucas Matías Pedernera, Aldo Exequiel Córdoba y Pablo Gabriel Paunero, tres Ancianos de la congregación; y José Oscar Gularte, Superintendente de Circuito de la congregación, declararon en el juicio. A pesar de sus limitados relatos, los jueces entendieron que aquellos silencios legalmente permitidos decían mucho más: "Si bien éstos al deponer en el juicio no dieron cuenta de los motivos de la expulsión de (Matías) Vargas al ser una información de carácter confidencial conforme los principios bíblicos, todos coinciden en señalar que fue posterior a la denuncia y muy cercana a la misma”.

El viernes 13 Vargas fue arrestado en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis y ya debe empezar a cumplir su pena. Al igual que en los hechos ocurridos en la Iglesia Católica, se esperaba una expresión pública o un pedido de disculpas hacía las víctimas por parte de la congregación de los Testigos de Jehová. Sin embargo, el Salón del Reino sigue en silencio.