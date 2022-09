Adultos mayores y derechos vulnerados

Geriatrico clandestino de Concordia.jpg Dos adultos mayores fallecieron en un geriátrico clandestino de Concordia.

Hace poco tiempo atrás un funcionario del área de Inspección General que hace el trabajo de campo me comentaba, con impotencia mediante, lo desgarrador que presenciaba ante sus ojos ver algunos geriátricos no habilitados. El destrato absoluto y el poco sentido de humanidad por parte de estos propietarios, “con tal de ganar plata a costilla de los pobres viejos”, me lo comentaba.