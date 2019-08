Estos signos son un fuego en la cama, pero incompatibles como pareja

Hay parejas que no se llevan bien en lo emocional, pero en la cama coinciden plenamente. Esto te puede servir para disfrutar de un buen sexo, pero hay que tener en claro que la pareja con esa persona no va a trascender. Y es que estos signos no son compatibles en otros aspectos que no tengan que ver con el plano sexual. “Como pareja vas a querer encintarle la boca o ponerle un bozal”, agrega la astróloga, numeróloga y vidente Valeria Coronel. Pero “en el sexo son dinamita”. Así que tomá nota y mirá con cuál signo podrás concretar tus fantasías y pasar un buen momento de puro placer.



Aries con Leo



Todo lo que ocurra en la cama entre estos dos signos del zodiaco será altamente intenso.



Tauro y Virgo



La relación sexual entre Tauro y Virgo puede ser muy emotiva como si se amaran profundamente, pero ojo, eso solamente es sexual.



Géminis y Sagitario



Ambos son muy innovadores y abiertos en la cama, así que los juegos eróticos y sexuales estarán en su lista.





Cáncer y Piscis



Su conexión sexual es generalmente y principalmente emocional. Las charlas, recuerdos y la melancolía también formarán parte del encuentro.



Libra y Acuario



Quizás Libra sea un poco más romántico, pero lo que está claro es que los dos están dispuestos a probar nuevas sensaciones traspasando límites, si es necesario.



Escorpio y Capricornio



Escorpio será el que llevará la batuta. La pasión y la química existirán entre estos signos y será adictivo. ¡Pero a no enamorarse, ojo!

