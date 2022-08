Francisco instituye cuatro cardenales latinoamericanos

Por su parte, para Monseñor Leonardo Steiner, arzobispo metropolitano de Manaos, quien será el primer cardenal de la Amazonía, el Sucesor de Pedro no olvida al pueblo de la Amazonía. “Es una expresión de cariño, acogida, cercanía y cuidado del Papa Francisco con toda la Amazonía. Con el nombramiento muchos fieles de la Amazonia han afirmado que el Papa no se olvida de la gente de allí. Veo que el nombramiento como cardenal confirma el afecto del Santo Padre por la Amazonía; estamos agradecidos por este afecto. La colaboración que puedo prestar al Santo Padre es precisamente para que se recuerde la Amazonia, ya que en algunos momentos el Papa siempre nos recuerda que esta parte de Brasil está siempre en su corazón. Queremos corresponder a esta atención del Santo Padre”.

Monseñor Paulo Cezar Costa, arzobispo metropolitano de Brasilia, agradeció la confianza del Santo Padre, y contó que conoce al Pontífice desde 2013, del tiempo de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando ayudó al Cardenal Orani, arzobispo de Río de Janeiro, en la organización. “El Papa Francisco es un hombre muy sencillo que es capaz de hablar de los problemas más complicados de la vida de la Iglesia y de las cosas simples de la vida, del día a día”, aseveró Costa. “Es un hombre que propone una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, una Iglesia evangelizadora, una Iglesia que va al encuentro de las periferias humanas y existenciales y ahora propone para toda la Iglesia un camino de sinodalidad: que caminemos juntos”.

Monseñor Adalberto Martínez Flores, quien desde el pasado marzo es arzobispo metropolitano de Asunción y se convertirá en el primer cardenal en la historia del Paraguay, nos confió que recuerda con especial afecto la Santa Misa de Francisco en Ñu Guazú, durante el viaje apostólico del Pontífice a tierras guaraníes. “Ahí me tocó estar más cerca de él, estuvimos conversando y se veía muy sereno, algo que he aprendido de él, esa paz y serenidad que tiene aún en medio de tantos compromisos. Yo me sentí tan cercano a él que ya no le tuteaba, sino que le daba del ‘vos’ sin darme cuenta, porque su cercanía era tanta que lo que me inspiraba era confianza", dijo a Vatican News.

En ocasión de la creación de los nuevos cardenales, cabe destacar que, según el cánon 353 del Código de Derecho Canónico, los cardenales ayudan todos colegialmente al Pastor Supremo de la Iglesia, sobre todo en los consistorios, que son reuniones convocadas por el Romano Pontífice y bajo su presidencia. Hay Consistorios ordinarios y extraordinarios.

Por un lado, al Consistorio ordinario se convoca al menos a todos los cardenales presentes en Roma para consultarles “sobre algunas cuestiones graves, pero que se presentan sin embargo más comúnmente, o para realizar ciertos actos de máxima solemnidad”.

Por otro lado, al Consistorio extraordinario, que se celebra cuando lo aconsejan necesidades especiales de la Iglesia o la gravedad de los asuntos que se deben tratar, todos los cardenales son convocados.

El Código de Derecho Canónico precisa, de todos modos, que “solo el Consistorio ordinario en el que se celebran ciertas solemnidades puede ser público”, es decir, cuando, además de los cardenales, son admitidos prelados, representantes diplomáticos de las sociedades civiles y otros invitados al acto.

El Consistorio de este 27 de agosto es público. Además de la creación de nuevos cardenales, se procederá a la aprobación de las causas de canonización de los Beatos: Giovanni Battista Scalabrini, fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos y de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, y de Artémides Zatti, laico profeso ítalo-argentino de los Salesianos de Don Bosco.

El martes 30 de agosto, a las 17:30 en la Basílica Vaticana, el Papa presidirá la celebración eucarística con los nuevos cardenales y el Colegio Cardenalicio.