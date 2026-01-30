FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Ante la persistente sequía, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) advirtió sobre los incendios rurales en la provincia.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos ( FARER) advierte sobre la delicada situación que atraviesa parte del territorio provincial como consecuencia de la prolongada sequía, un escenario que incrementa de manera significativa el riesgo de incendios rurales, muchos de ellos originados por la desidia y la realización de quemas indebidas.

Desde la entidad se remarca que las altas temperaturas, la escasa humedad y la acumulación de material vegetal seco conforman un cóctel altamente peligroso, donde cualquier descuido —una quema mal controlada, basura incendiada o incluso una chispa accidental— puede derivar en focos ígneos de rápida propagación.

FARER recuerda que los incendios rurales no solo provocan pérdidas productivas irreversibles, sino que también generan graves consecuencias ambientales, afectando suelos, pasturas, montes nativos, alambrados, instalaciones y poniendo en riesgo la vida de personas y animales.

El rol fundamental de la sequía

Asimismo, desde FARER se señala que estos hechos impactan negativamente en toda la comunidad: interrumpen caminos rurales, afectan la transitabilidad, demandan la intervención de bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, y generan costos que luego deben afrontar productores y el Estado.

Por tal motivo, la entidad insta a extremar los cuidados y actuar con responsabilidad, entendiendo que la prevención es hoy la principal herramienta para evitar daños mayores. El compromiso individual resulta clave para proteger la producción, el ambiente y la seguridad de todos los entrerrianos.

Finalmente, FARER solicita que ante cualquier columna de humo o foco de incendio se dé aviso inmediato a los bomberos o autoridades locales, recordando que la detección temprana puede evitar consecuencias irreparables.