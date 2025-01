Valentina Fernández, "La china del acordeón", visitó Radio La Red de Paraná

“Ella viene de pisar un escenario muy importante a nivel nacional e internacional por la convocatoria que tiene y estamos felices, reorgullosos de que a su corta edad se le haya dado una oportunidad tan linda”. Por su lado, la niña dijo: “Estoy contenta, me gustó estar en Jesús María. Me emocioné, había mucha gente pero no tuve miedo”.

La jovencita pasó a quinto grado y contó que en la escuela le va bien. La familia es oriunda de Sauce Montrull. Ante la pregunta de cuándo comenzó a estudiar música, la niña contó que desde pequeña comenzó a tomar clases con Candelaria Coronel, una profesora que vive en Paraná.

“Lo que más me gusta de tocar el acordeón es el chamamé”. Por su parte, Leo Rodríguez acompaña a Valentina arriba del escenario: “Me sumé al grupo hace 1 año, aproximadamente. Antes había participado de otros grupos también. Al principio participaba cuando podía, hasta que Claudio me planteó el hecho de formalizar el grupo y acepté, me encanta acompañar a la enana. Y este año lo empezamos bien arriba con semejante convocatoria”.

Valentina contó que entrena entre una y dos horas por día pero no todos los días.

“También me gusta pescar, a veces voy con mi papá y a veces con mis abuelos Alberto y Mabel. Mi mamá se llama Rosita”. De esa forma, el grupo pasó por La mañana de la red y deleitó a los oyentes con su música.