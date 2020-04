TV Pública emite hoy "La Helada Negra", la película rodada en Valle María

"En un mundo suspendido en el tiempo, una comunidad de descendientes de europeos cultiva tanto la tierra como sus tradiciones, pero los campos de los hermanos Lell son amenazados por una helada. Una misteriosa joven aparece y la helada cede”: un fenómeno que afecta a toda la comunidad pero no se ve, algo así como una pandemia; el largometraje La Helada Negra, dirigido por el cineasta crespense Maximiliano Schonfeld se verá hoy desde las 22 por la TV Pública. El audiovisual fue rodado en Valle María y con la participación de muchos como actores locales. Rostros, paisajes, música y misterio de las Aldeas alemanas del Volga.

"En 2016 Maximiliano Schoenfeld vino a Valle María para hacer un casting buscando actores para su proyecto de película. Mi hermano y yo fuimos al casting junto a muchos otros habitantes del pueblo. Nos gustó mucho el proyecto. Quedamos seleccionados y comenzamos a hacer ensayos del guión con Lucas Schell y Benigno Lell. Recorrimos la zona de arroyos, ríos, la plaza, le encantó el lugar y fue acomodando la historia a los rostros, los paisajes y la región de Valle María", contó a UNO Darío Wendler, uno de los actores, oriundo de Valle María.

Durante la filmación se trabajó durante varias semanas en la zona de Valle María con un equipo de 20 integrantes, rondándose allí escenas en granjas, caminos y en un campo de maíz. Para una de las escenas se compró una hectárea de maíz a punto de cosechar y una parte del equipo de producción pintó de negro choclo por choclo. También se alquilaron campos y granjas como escenario del rodaje y participaron extras que, en su mayoría, fueron de la zona de Diamante y Valle María.

"Valle María se transformó prácticamente en un set de grabación porque en varios negocios, granjas, campos, caminos, en nuestro balneario camping, la plaza, la Iglesia y la localidad toda, pasaron a ser parte de la película. Nuestro grupo coreográfico Raíces Alemanas participando de la película y muchas personas que también estuvieron presentes en papeles secundarios. Estuvimos rodando un mes y medio para un audiovisual que luego quedó seleccionado para participar en una categoría en el Festival de Berlín, en Alemania", relató orgulloso Wendler.

El audiovisual se adentra en un mundo suspendido en el tiempo, una comunidad de descendientes de europeos que cultiva tanto la tierra como sus tradiciones, donde los campos de los hermanos Lell son amenazados por una helada. Sin embargo, aparece una misteriosa joven y la helada cede. Surge un rumor entre los aldeanos de que la joven es una santa que llegó para salvarlos.

"La Helada Negra trata de la llegada de una persona que llega a un pueblo que está en una situación límite porque sus campos, animales y cultivos están desvastados por una aparente helada negra, un fenómeno que afecta a toda la comunidad, algo así como una pandemia, pero que no se ve. De pronto aparece una mujer por fuera de la comunidad, y su accionar hace revertir esa situación y las personas empiezan a construir en torno a esta persona como la milagrosa, la que de algún modo cambia nuestras vidas. Y todos esperamos algo que suceda para un cambio, y a veces los cambios de construyen colectivamente, somo sociedad, no hay que esperar a seudo mesiánicos que vienen a cambiarnos la vida", expresó Wendler.

El actor confesó que la filmación fue muy movilizante para todos. "Muchos quedamos vinculados a la película, con sus objetos, sus casas, sus rostros, su música, sus comidas y eso es porque de alguna manera todo lo que se ve son partecitas de nuestro pueblo. Obvio que el municipio local se sumó al proyecto y eso fue muy importante para todos, porque se logró que la comunidad se sienta parte de la película", indicó el entrevistado.

En lo particular: "La experiencia de ser actor me involucro con el cine de tal modo que continué en contacto con el director, junto a otras personas de Valle María y Crespo y continuamos formando parte de algunos de sus proyectos. Maximiliano Schoenfeld hizo dos películas más que no han sido estrenadas y que están en fase de edición y armado. En marzo se rodó en Valle María lo que se llamará Jesús López y muchos somos parte, no se pudo terminar por la pandemia, pero no faltan muchas escenas", contó. La tercera se llamará Sombra Grande, probablemente ambas verán la luz en 2021.

La producción contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Gobierno de Entre Ríos (a través del IAER). Fue premiada con Arté del BAL del BAFICI, ganador de Concurso Raymundo Gleyzer, proyecto seleccionado en Jerusalem Film Lab, proyecto seleccionado en EAVE/Puentes, Mejor WIP Mar del Plata y premio Post Producción DOHA Institute.

Guión y Dirección: Maximiliano Schoenfeld

Elenco: Ailin Salas, Lucas Schell, Benigno Lell, Dario Wendler, Mario Wendler, y muchos otros.

Premios: Fue ganadora del concurso Raymundo Gleyzer (INCAA). Participó del Festival Internacional de Cine de Berlín