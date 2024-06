MICROFONO. "Tenemos que hablar" un seminario de oratoria para que comunicarse no sea un problema

FACILITADORES. "Tenemos que hablar" un seminario de oratoria para que comunicarse no sea un problema

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tenemos Que Hablar (@tenemosquehablarpna)

¿Por qué tenemos que hablar?

Comenzaron este camino de la pasión por la locución juntos y hoy se reencuentran para realizar un trabajo en conjunto, como amigos y profesionales, desde la palabra. Para empezar, ambos compartieron espacios de talleres para la comunidad, algunos proyectos pero jamás como docentes en una misma área: “Aunque hemos estado conectados de alguna u otra manera”, indicó Malatesta y agregó: “Además, yo venía en un proceso de búsqueda, reinventarme, cambiar y volver a la docencia. Siempre se me venía a la cabeza Maru porque se cómo labura, cómo se toma la profesión, se lo exigente que es. Lo que yo comparto con ella es que tenemos una misma mirada y el mismo valor sobre la profesión”.

Pensar en el momento previo a la exposición oral es fundamental, por eso Malatesta considera que es fundamental este proceso no verbal para una buena locución: “Cuando hablas de la voz, también tenés que hablar del cuerpo. Por eso el taller es integral”, dijo a UNO y agregó: “A veces el contexto te termina venciendo”. En ese sentido, Trovatto explicó que no solo se piensa en la palabra como herramienta, sino también en la importancia de encontrar la forma para que una persona no tenga tanta dificultad a la hora de hablar en la vida cotidiana: "Hay gente que tiene que decir cualquier nimiedad y es producto de ataques de pánico, de resistencias y miedos. Por eso la idea es que con este taller la gente busque conocerse y convivir con ese nerviosismo, y enfrentarse a uno mismo”.

TENEMOS QUE HABLAR ORATORIA.jpg

El cómo y el qué

Por lo cuál es importante la jerarquización de lo que se quiere decir. Más allá de si se busca un acercamiento con el mundo de los medios de comunicación, ya que el seminario es para todo público. Por ejemplo, entre las personas inscriptas hasta el momento hay profesionales de las ciencias duras, empresas de Software que quieren capacitar a sus empleados, entre otras. Otro de los puntos fundamentales de “Tenemos que hablar” es que se trabaja sobre la conciencia del mensaje: “¿Realmente somos conscientes de las palabras que utilizamos para lograr la efectividad del mensaje? Bueno, en el taller tenemos toda la información para desarrollar esa conciencia ”, indicó Malatesta. “Hay una fragilidad que uno tiene ante un otro. Pienso que si hay una voz, hay que usarla. Hay que salir de ciertos lugares cómodos y enfrentarse a uno mismo”, precisó Trovatto.

Inscripción

Por otra parte, Malatesta y Trovatto hicieron hincapié en el Qué decimos: “Brindamos herramientas grupales para después individualizar cada caso desde el Qué y el Cómo. Porque muchas veces el problema es que no hay herramientas para jerarquizar el qué y cómo lo decimos”, explicó la locutora Ambos facilitadores esperan continuar con distintas convocatorias a lo largo del año ya que es muy alta la demanda de este tipo de talleres. Para más información sobre este o próximos seminarios de oratoria, comunicarse a través del e-mail t [email protected] o a través del formulario