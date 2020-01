Son mujeres combativas contra los históricos mandatos sociales

Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri, dos de las siete actrices protagonistas de la ficción Separadas que irá desde mañana, de lunes a viernes a las 22.15 por la pantalla de Canal 9 Litoral, explicaron que el título de la tira “es mucho más que separarse de un marido, es separarse de tu profesión, de tus hijos, de los mandatos sociales, del patriarcado”. La ficción escrita por Marta Betoldi y Josefina Licitra, cuenta la historia de siete mujeres que se ven afectadas por un fraude inmobiliario que las sume en una profunda crisis y las deja al borde del abismo.

Las protagonistas son Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo y Agustina Cherri, mientras que Mariano Martínez, Marco Antonio Caponi, Sebastián Estevanez, Maxi Iglesias, Ludovico Di Santo, Andrés Gil y Victorio D’Alessandro son algunos de los hombres que giraran en torno a esta constelación femenina. También participan Viviana Saccone y Laura Azcurra, en dos papeles muy fuertes que tratarán de afectar la vida de las Separadas.

Fausto Valdés –a cargo de Marco Antonio Caponi, el arquitecto y artífice de este millonario desfalco–, huye del país sin importarle que, entre el tendal de víctimas que ha dejado, se encuentran personas de su círculo más íntimo. La idea del guión además rompe con el preconcepto de pensar que todas las actrices encarnan a mujeres divorciadas, ya que la idea de separación gira a tomar distancia de su trabajo, de su rol como madres, del patriarcado, de mandatos sociales arcaicos, de sus propios conflictos internos y de amargas experiencias vividas.

Kloosterboer encarna a Luján Alcorta, una exitosa abogada, con muchos problemas en su vida personal, y que fuera amante del personaje de Caponi, mientras que Cherri es Romina Baldi, una policía que interviene en el caso de la estafa y que a su vez, al moverse en un ambiente muy machista, atraviesa un caso de violencia de género por parte de su pareja.

Kloosterboer y Cherri también destacaron que hasta el momento Separadas será la única ficción argentina que se emitirá de lunes a viernes en el prime time de la TV argentina.

—¿Sienten la sororidad entre ustedes?

—Marcela Kloosterboer: Sí, 100 por ciento. Hay poca histeria, como cada una está ubicada en su lugar y hay mucha sororidad y mucho buen compañerismo entre todas. Desde, no sé, organizar hoy qué nos ponemos y mandarnos las fotos, hablar. Hay mucho acompañamiento porque hay cosas que me suceden a mí y al resto no, que se comparten ahí. Es lo que hablábamos hoy, “¿estamos las siete de acuerdo con esto?” Vamos las siete a bancar aunque no me toque a mí. Hay un grupo que acompaña la decisión y es más fácil todo. Por ahora vamos de 10.

—¿Cómo describirían a las “Separadas” en este nuevo milenio, que es muy distinto a otras épocas?

—MK: Lo bueno para mí es que por ahí en otras épocas si decías separada era separada del marido, y hoy es separada de tu profesión, de los mandatos sociales, de tus hijos. Como que cada una está separada de algo y no exclusivamente de un hombre. Yo soy Luján Alcorta, que es abogada y mi mejor amiga es Martina, que es el personaje de Celeste. Y bueno, se va a ir descubriendo que soy la amante del cuñado de ella hace años y eso es el principio de la historia.

—Agustina Cherri: Yo soy Romina Baldi, soy la policía de la historia, no conozco a nadie, las conozco a todas en el primer capítulo. Hay un gran conflicto y yo soy quien ordena, pero en realidad soy una policía de escritorio y no tengo mucha experiencia en campo, lo que hace que se me vaya todo un poco de las manos y termine en cualquiera con ellas, forjando un vínculo que quizás no lo lograría. Pero bueno, no conozco a ninguna, tengo una pareja durante mucho tiempo que está entrando en un terreno un poco más oscuro a nivel violento, entonces es también tomar la gran decisión de qué hacer con esa relación. Muchos de los consejos que recibo del resto ayudan a tomar esa decisión tan difícil de abandonar una pareja de tanto tiempo.

—Una historia de siete mujeres que se ayudan entre ellas para sobrellevar sus dificultades, sus conflictos, quizás en los tiempos que corren hoy es interesante de plantear en horario principal, no?

—AC: Sí, somos siete, cada una tiene su perfil y su historia, obviamente en temas que están hoy en día. Lo bueno es que cada una tiene su historia individual pero hay mucho de las siete juntas donde cada una tiene un punto de vista completamente distinto de la misma situación. Entonces, digo, se puede contar lo mismo desde distintas miradas, todas válidas y todas respetables, diferentes pero respetables. Está bueno porque de un mismo tema son siete campanas, cada una la ve desde distinto lugar.

—¿Se refleja lo que indican las estadísticas, que la mayor cantidad de femicidios son de integrantes de fuerzas de seguridad o de fuerzas armadas?

—AC: No sé tan estadísticamente como para poder opinar que sí o que no. No lo sé, pero sí sé que una persona por más informada que esté sigue siendo vulnerable a cualquier situación. Las víctimas de violencia de género son personas de cualquier clase social, de cualquier edad y realmente es una víctima que tiene un montón de conflictos a superar. En la fuerza también sucede, algo que se supone que se tiene tan claro también puede ser víctima. Puede ser.

—MK: Lo que yo rescato es que entre nosotras, las siete separadas, hay muchos conflictos entre los personajes como yo con Clara, que es el personaje de Mónica, pero cuando hay un conflicto como el de ella se unen todas como si fueran hermanas. Puertas adentro se pueden matar todas, pero cuando se tienen que unir, se unen.

—En lo cotidiano del laburo, ¿cómo hacen con el ego del artista? ¿llegan a algún límite o lo van hablando?

—MK: Yo creo que lo hablamos mucho y si hay alguna inseguridad es más con uno mismo, el conflicto pasa más con uno mismo que con los demás y la competencia de ver qué hace el otro. Eso es lo que yo rescato del grupo, que nos apoyamos entre nosotras y no está el ego mal manejado ahí.

—Siendo figuras de la televisión, ¿cómo es su relación hoy con la tele? ¿cómo se llevan con el hecho de protagonizar la ficción que encabeza el prime time de Canal 13 y que toman la delantera de abrir el panorama de ficción de este año?

—MK: Para mí es un orgullo, porque habiendo tantas propuestas para ver, que la gente siga eligiendo ficción y que Adrián (Suar) siga apostando en lugar de poner una lata que es mucho más simple y sin riesgo a mí me da orgullo. Me gusta también sentir que la gente está esperando que llegue la ficción del prime time. Más allá de todas las propuestas que hay, siento que hay mucho de “estoy esperando, ¿cuándo empieza?”. No se perdió eso de la familia en la casa viendo la tele en la cena.

—Tienen muchos años de televisión, ¿cómo ven la tele actual con respecto a la que arrancaron? ¿mejor, peor, distinta?

—AC: Es otro mundo. Yo arranqué cuando tenía 6, hace 30 años atrás había cuatro canales, no existían las redes sociales. Era otro mundo. De hecho, mi hija que tiene 11 se lanzó ahora que quiere ser cantante, entonces está con las redes. Cuando empecé no había esta exposición tan grande de hoy en día y que tendría ella. Es mucha información que los niños tienen y la masividad de réplicas que puede tener algo que se dice o por una foto.

—MK: Y las propuestas que uno tiene, porque antes era como decía ella, cuatro canales y listo. Ahora tenés Netflix, Amazon y no sé qué más.