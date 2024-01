"Si bien nada es perfecto", por Internos del Penal N° 1

Los internos que participaron del taller de poesía expresaron sus sentimientos y formaron parte de una obra única que quedará para el recuerdo, tanto de ellos como de sus familiares, quienes se mostraron orgullosos por ver el resultado final del trabajo realizado de sus seres queridos.

La poesía y su contexto

El taller estuvo a cargo de Rocío Lanfranco, Chana Bertolami, Imanol Rodríguez Mac Lean, Noelia Gipler y Matías Finucci.

Rocío contó a Uno: “Las personas que coordinamos el taller, aunque no es tan justo decir que esa tarea solo la hicimos quienes “veníamos de afuera”, somos trabajadores de la mediación y la poesía. Que el taller fuera posible se debió un poco a nuestra insistencia por conversar acerca de lo que creíamos y creemos que es posible hacer aparecer cuando las personas ponemos en juego lo más lindo que tenemos, lo que nos gusta muchísimo.

Para Chana, que además es psicóloga, para Imanol, que también lo es, para Noe, que es profesora en educación y para mí, que soy tallerista, es lo más hermoso que podemos dar, lo que nos hace sentir e imaginar la literatura. Con esa herramienta pudimos cruzarnos con Matías, que es doctor en ciencias sociales y uno de los coordinadores de las propuestas en “contextos de encierro” de la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades de Uader.

La idea de publicar lo que sea que fuera a suceder en el taller estuvo prevista desde siempre en el proyecto, y de hecho un parte importante del financiamiento conseguido tuvo ese destino. Antes de arrancar el taller ya habíamos hablado las personas de Ana Editorial, buscando la forma de que el dinero nos alcanzara para hacer un libro lindo y de buena calidad en un año que se presentaba complicado para el trabajo editorial. Los participantes del taller, nosotros también les decimos “los muchachos”, supieron desde un principio que esa idea estaba y fue tomando cuerpo en el transcurso de los meses. Fue apareciendo la idea de que era un manera de poner ‘afuera’ algo más o algo distinto a lo que la sociedad espera de ellos o cree que son”.

Si bien Rocío coordina talleres de poesía desde hace varios años, éste en particular, y debido a varias circunstancias, cambió su vida por completo.

“Yo propongo talleres desde hace ocho años, y haber construído éste cambió por completo lo que venía pensando que es un taller. Me di cuenta de que más allá de lo que se produce, que parece ser como el diferenciador entre un taller y una clase u otra instancia pedagógica, el taller es, principalmente, un lugar para estar. Y acá, ESTAR significa poder habitar el aula, el galponcito, el sum en un penal con lo que sea que esté en el corazón ese día o ese rato. Hacer un lugar donde poder estar triste y a salvo si hace falta. Hablamos mucho acerca de qué es la poesía. Y pudimos darnos cuenta de que encontrar una respuesta definitiva no era lo importante si no sostener esa pregunta, conocer cómo otras personas tomaban ese gesto y lo convertían en un regalo para sus personas queridas, para sus paisajes, para pensar en el amor o en la muerte y, por supuesto, en la libertad. Y mientras conocíamos cómo lo habían dicho otras personas buscar la manera en que nosotros podíamos hacer lo mismo”, sostuvo.

El taller se llevó a cabo todos los jueves a la tarde desde abril hasta noviembre. Y cuando terminaron el libro, tuvieron un mes más de trabajo porque necesitaban seleccionar y corregir los textos. Además, los internos y participantes del mismo querían que sus familiares, de alguna forma, también participaran. Ellos querían que todos, o en su mayoría, pudieran estar en la presentación.

“Como no sabíamos si eso iba a ser posible porque las formas del servicio no suelen acompasarse con las que afuera serían una obviedad del estilo de poder compartir con la gente que queremos un momento especial, llegamos a la idea de hacer una cuenta en redes que sirviera de puente. Ahí las familias podrían enterarse de lo que iba pasando con el libro, que fue un montón, conocer algunos poemas, saberse parte de lo que el libro nombra. Creo que lo más importante, aunque no lo nombraría como una demanda, es intentar que las personas que conozcan el libro y la experiencia sea capaces de ver que los presos no son solo eso, porque nadie es solamente lo más horrible que ha hecho, y que estar allí puede ser lo más adecuado, aún en condiciones innombrables, pero no lo único que hay la vida de alguien privado de su libertad”, decretó Rocío.

El libro es verde en su totalidad y busca mostrarse sencillo pero profundo, como lo es en su interior.

“A la hora de elegir cómo luciría el libro nos pareció que estaba bien que el diseño fuera austero, que se entendiera rápido de qué iba la cosa y ahí ya puso su experiencia la editorial. A partir de esa premisa de sencillez diseñaron algunas alternativas de las que, entre todos, elegimos una”.

Una vez que los libros estuvieron terminados, Rocío y Matías corrieron a la editorial a buscarlos y se abrazaron emocionados. Después, se unió el resto del equipo y fueron al penal, para que los muchachos, los verdaderos protagonistas, pudieran ver y disfrutar del trabajo hecho.

“Para agregar quisiera decir que quien tenga la chance de poner la cosa más hermosa en el lugar más terrible, lo haga. Es un momento difícil y capaz, mientras la peleamos para sobrevivir, podemos insistir en dar algún gesto más al afecto y a la fantasía”, reveló.

Quienes deseen adquirir el libro, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Ana Editorial desde cualquier parte de Entre Ríos y el país ya que la editorial cuenta con envíos a toda la provincia. Ana Editorial

“Si bien nada es perfecto” agrupa relatos crudos, especiales y conmovedores, tal vez, como la vida misma.