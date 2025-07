Raúl Lavié: "Me da mucha felicidad poder seguir subiéndome a un escenario"

En diálogo con radio La Red de Paraná , el artista destacó la importancia de poder seguir actuando y de acercar el arte a quienes no tienen acceso habitual a espectáculos en vivo. “Voy a cumplir 88 años el 22 de agosto. Es impresionante. Me da mucha felicidad poder seguir subindome a un escenario”, expresó.

Lavié aseguró que siente un compromiso con el público del interior del país: “Me encanta llegar a la gente. Creo que tenemos la obligación de hacerlo para todos aquellos que no pueden viajar a Buenos Aires o no tienen la posibilidad de escuchar a sus artistas en vivo”.

El intérprete se refirió también a las dificultades que enfrenta la actividad artística: “A veces no gano mucho dinero, porque las situaciones no están bien. Pero no me importa. Amo lo que hago. Me mantiene joven y lúcido”.

Sobre su gira actual, comentó: “Llevo un quinteto cuando puedo. A veces solo viajo con un músico, porque las distancias, los pasajes y los hoteles hacen que sea muy difícil. Pero la gente lo entiende. Van a escucharme igual. Eso es lo que me motiva a seguir adelante”. “Lo importante es hacer lo que uno ama, y yo voy a seguir hasta que Dios me diga”, concluyó el cantante.