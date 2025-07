Pochoclos: UNO fue al cine y charló con el público

El clima frío no impidió que grandes y chicos se acercaran al cine Sunstar del Shopping La Paz para disfrutar de las películas que están en cartelera

El clima frío no impidió que grandes y chicos se acercaran al cine Sunstar del Shopping La Paz para disfrutar de las películas que están en cartelera. UNO visitó las salas y conversó con quienes eligieron compartir una tarde distinta a puro pochoclo y pantalla grande.

Cine Sunstar2.jpg FERNANDA RIVERO / UNO

UNO en el cine Sunstar de Paraná

Las funciones de "Elio", la nueva apuesta animada de Pixar, reunieron a muchas familias. Niños y niñas salieron emocionados y con ganas de contar su parte favorita. “A mí me gustó cuando Elio habla con los extraterrestres y no se asusta”, dijo Joaquín, de 7 años. “Yo lloré un poquito, pero después me reí mucho”, reconoció Pilar. La historia del niño que accidentalmente se convierte en embajador de la Tierra conmovió al público más joven, que conectó con la aventura, el humor y la ternura del film.