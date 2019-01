Pablo Merlo y Sebastián Macchi: fotografías y música al "Unísono"

El fotógrafo Pablo Merlo y el músico Sebastián Macchi colaboran nuevamente en Unísono, un recorrido por diversos universos del paisaje a través de la música. A partir de una serie de fotografías proyectadas, la música interpretada en vivo se entrelaza, habita y recrea. La propuesta es mañana, desde las 21.30, en Caserío, espacio cultural (San Martín 411, Paraná ).

A través de visiones que surgen de la contemplación de la naturaleza, que se manifiesta tanto fuera como dentro del alma humana, Merlo y Macchi proponen disolver los contornos de los sentidos para aunar en un mismo latido común: la simpleza.

"A esto nosotros lo presentamos hace un par de años, en un ciclo llamado Noches de Invierno. Yo le pasé fotos con las que sentía que podíamos armar una serie y él veía qué música podría llevar, música que ya estaba compuesta en algunos casos y sobre la que hacía una improvisación, o al revés, él me decía 'tengo estas composiciones' y yo le sugería qué fotos podrían acompañar. De hecho fue bien combinado, al poco tiempo al él le pidieron que compusiera música sobre flores y me pidió una serie de fotos de flores de lapacho para hacer su composición. En esta presentación va a tocar esa música, junto con otra serie de fotos que lo inspiró", señaló Merlo a Escenario.

Las fotografías, en su gran mayoría, retratan paisajes y seres de la naturaleza. También hay una serie de retratos que Merlo realizó al artista plástico y artesano Carlos Asiaín, referente del arte entrerriano que falleció en noviembre del año pasado. Macchi interpretará algunas canciones al piano y otras con guitarra.

Sebastián Macchi es un pianista paranaense. Integra Luz de Agua junto a Claudio Bolzani y Fernando Silva, con quienes realizó el disco homónimo musicalizando poesías de Juan L. Ortiz (2005) y Luz de agua /otras canciones (2015) de composiciones propias. Recientemente publicó Pianosolito con el apoyo del municipio de Paraná a través del Feicac. Sus discos han sido editados en Argentina (Shagrada Medra) y en Japón (Bar Buenos Aires). Composiciones suyas han sido grabadas por Aca Seca, Trío Familia, Cecilia Palh y Mario Gusso. Participó en discos de Carlos Aguirre, Coqui Ortiz, Silvia Iriondo, entre otros.

Pablo Merlo hace fotoperiodismo hace algo más de 25 años. Empezó rozando los 20, fotografiando los recitales de rock que se contaban en el suplemento juvenil del semanario Análisis, a principio de los 90. Había ingresado a estudiar Comunicación Social, pero decidió que su modo de comunicar iba estar mediado por la cámara de fotos.

Trabajó para Hora Cero, Diario UNO de Entre Ríos, fue corresponsal free lance de Clarín, ha publicado en The New York Times en español y es fotógrafo de la Gobernación de Entre Ríos. También ofrece talleres de fotos y ha mostrado su trabajo en exposiciones colectivas y proyecciones. El año pasado fue distinguido con el Premio Escenario en el rubro Fotografía.

Hace ya casi una década, Merlo se sumergió en la observación de paisajes que pudieran reflejar una búsqueda profunda de sentidos propios: el desarrollo de una forma de mirar, más allá del ejercicio cotidiano de revelar hechos: "El vuelo del ave y el momento en que sale a cazar o buscar comida tiene su tiempo, así como todo en la naturaleza. Pero en este tiempo de mi vida, a esta altura de mi historia con la fotografía, me he dado cuenta de algo que lo repiten también los grandes maestros, y es que hay una parte del azar que hace que algo suceda y para eso uno tiene que entregarse, y estar abierto a que ese algo puede suceder o no, la alegría de saber que la foto puede venir o no, así como la inspiración para componer, escribir, dibujar o lo que fuere. La fotografía es algo muy veloz, es el instante, por eso si viene algo agradezco, y si no también, porque disfruto mucho de estar abierto a que suceda o no, estar abierto a eso es maravilloso", manifestó el fotógrafo.

Durante la velada habrá bufete con opción vegana y vegetariana, y bebidas para sumar al disfrute. El espacio es limitado, por lo que solicitan que se reserve lugar con antelación al (0343) 155175529.