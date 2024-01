Nydia Schmidt se despide de La Mañana de Todos por Canal 6

FM Libertad tuvo el dial 98.3 y desde 2020 se puede escuchar a través del 101.9. En principio la programación de la FM se transmitía por Canal 6 y hoy es muy alta la proyección del canal de origen crespense que la programación del canal se retransmite todo el día por la radio: “Fuimos pioneros en llevar la TV a la radio”, indicó Nydia a UNO. Canal 6 tiene un alcance en toda la provincia y la radio llega hacia Rosario en Santa Fe y San Francisco en Córdoba. Sin embargo, el objetivo fundamental del canal es dar a conocer todo lo que sucede en la provincia de Entre Ríos y sobre todo en localidades pequeñas.

Embed

“Es histórica la llegada a las localidades pequeñas que tuvimos. Desde la creación del diario El Observador hace 40 años y hasta acá, siempre fue la premisa”, indicó la periodista y agregó que con el tiempo se potencia cada vez más la llegada al público. Sobre todo en relación a las fiestas en las distintas aldeas de Entre Ríos y la cobertura de diferentes eventos en los pueblos que antes no tenían un eco en los medios de comunicación. En cuanto a la audiencia de La Mañana de Todos, la periodista expresó que es muy heterogénea ya que varía en cuanto a las localidades, edades y sexos: “Lo sé porque leo los mensajes de la gente”, dijo y agregó que es parte fundamental del programa. Ella fue la única conductora del ciclo y ese ida y vuelta con la gente a través del canal mensajero considera que hizo a los televidentes sus “co-conductores”. A demás de hacer sorteos, el ida y vuelta tiene que ver con las opiniones de la gente sobre los temas de actualidad. Por eso, lo que mas le duele de dejar este ciclo que la acompaño por más de 30 años es el desvincularse de la gente:

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su constante apoyo y fidelidad a lo largo de estos años. Ha sido un honor y un privilegio poder informarles y entretenerles a través de los medios de comunicación. Su apoyo incondicional ha sido el motor que me impulsa y motiva. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de conocer increíbles personas, de escuchar sus historias y de aprender de sus experiencias. Cada entrevista, cada reportaje y cada programa han sido una oportunidad para crecer como profesional y como ser humano. Gracias por sintonizarnos día tras día, por escucharme y por confiar en nuestro trabajo y por ser parte de esta gran familia de la Mañana de Todos. Hoy me despido con un nudo en la garganta pero tambipen con la certeza de que llevaremos siempre en nuestros corazones los momentos compartidos. Espero que sigamos encontr{andonos en este camino de la comunicación, en las nuevas plataformas y en nuevos proyectos. Gracias por su confianza, por su compañía y por permitirme ser parte de sus vidas. Siempre recordaré con cariño los momentos vividos juntos. Con cariñoi a mi querida audiencia televisiva y radial, Nydia Schmidt"

Así reza el comunicado que publicó en sus redes sociales para darle fin al ciclo un 26 de enero del 2024.

Nydia Schmidt

Nydia es oriunda de Córdoba y su familia se dedicó al ámbito empresarial por mucho tiempo. Sin embargo, eligió la carrera de Comunicación y algunos idiomas, y así fue como comenzó a desandar sus caminos en los medios. Desde el 2020 a esta parte, Nydia realizó móviles y coberturas especiales por la tarde/noche y algunos fines de semana para Canal 6, a demás de su conducción en La Mañana de Todos. Así como llegó a Crespo, surgió La Mañana de Todos y surgió el vínculo entre Nidia Smidth y Fernando Huck, el dueño de Canal 6. Dicha relación laboral se formó y jamás de quebró por lo cual Nidia considera que Fernando es parte sustancial en lo que ella es hoy: “Si bien participé en otras propuestas, nunca me fui del multimedios de Huck”. La parte técnica del canal jamas falló y siempre se apostó a la innovación tecnológica. Es por eso que el contador Huck formó parte del programa despedida de Nydia junto a su productora donde la llenaron de mimos junto a los mensajes de los televidentes.