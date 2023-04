Noelia Recalde, la entrerriana nominada a los Premios Gardel 

La artista gualeguaychuense ha sido reconocida por su talento y su capacidad de experimentar con diversos géneros musicales, lo que le ha valido dos nominaciones en los premios Gardel, considerados uno de los galardones más importantes de la música en Argentina. La competencia será reñida, pero Noelia Recalde demuestra que tiene mucho que ofrecer al público y que está dispuesta a seguir sorprendiendo con su música, resume Radio Máxima.

Las nominaciones

La ceremonia del galardón que organiza la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) se realizará el próximo martes 16 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Nominación a «Mejor Nuevo Artista»

Mi propia casa – Noelia Recalde

Taichu – Taichu

Yo canto versos – Maggie Cullen

Dije que no me iba a enamorar – Yami Safdie

Me cansé de hacer canciones (Que no salgan si no estoy llorando) – Paz Carrara

Nominación a «Mejor Álbum Conceptual»

Futurología Arlt – Fito Páez

ADN (Capítulo D) – Los Auténticos Decadentes

Mi propia casa – Noelia Recalde

En el disco se escuchan cajones, cassettes, lápices, puertas, tarros, bajos, guitarras eléctricas y muchas voces, todo grabado por la propia Recalde con ese espíritu autodidacta que la caracteriza.