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Misterio en Texas: investigan la muerte del actor que interpretó al hijo de Walter White

El actor de Breaking Bad, conocido por interpretar a Walter White Jr., habría muerto a los 34 años en Texas, mientras investigan las causas del fallecimiento.

13 de octubre 2026 · 12:27hs
Misterio en Texas: investigan la muerte del actor que interpretó al hijo de Walter White.

Misterio en Texas: investigan la muerte del actor que interpretó al hijo de Walter White.

La industria del entretenimiento recibió una noticia que conmocionó a los seguidores de Breaking Bad. Según la información difundida, el actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr., murió a los 34 años en Texas. Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

La noticia habría sido confirmada por sus representantes mediante un comunicado en el que destacaron tanto su trayectoria artística como su compromiso social. El fallecimiento del intérprete también volvió a poner en primer plano el legado que construyó dentro y fuera de la pantalla.

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RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que convirtió su condición en una bandera por la inclusión

Mitte se hizo conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr., también llamado Flynn, en Breaking Bad. La ficción de AMC, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, se emitió entre 2008 y 2013 y se convirtió en un fenómeno internacional. A lo largo de sus cinco temporadas, el actor participó en 56 episodios como el hijo adolescente del protagonista. Su personaje fue una pieza importante dentro de la historia familiar de Walter White y quedó asociado para siempre con uno de los títulos más emblemáticos de la televisión contemporánea.

Sin embargo, su participación en la serie tuvo una particularidad que trascendió la ficción. RJ Mitte tenía parálisis cerebral, una condición que le diagnosticaron cuando tenía tres años y que también formaba parte de la historia de su personaje. Su trabajo contribuyó a dar visibilidad a las personas con discapacidad en la industria audiovisual y a promover una representación más amplia en la pantalla.

Más allá de su trabajo como actor, Mitte desarrolló una importante labor vinculada con la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de su trayectoria, se involucró en distintas iniciativas destinadas a generar conciencia y promover mayores oportunidades para este colectivo. Entre sus actividades, se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. Además, presidió The Mitte Foundation, una organización desde la que impulsó proyectos filantrópicos y comunitarios. Su experiencia personal y profesional le permitió utilizar su reconocimiento público para visibilizar distintas realidades y fomentar una industria del entretenimiento más inclusiva.

En el comunicado difundido para anunciar la noticia, sus representantes expresaron su pesar por la pérdida y destacaron el trabajo que Mitte realizó durante su vida. “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, señalaron. En el mismo mensaje, resaltaron su contribución a la inclusión y a la concientización social, y solicitaron respeto por la privacidad de sus familiares y seres queridos. De acuerdo con la información publicada, las circunstancias del fallecimiento permanecían bajo investigación de las autoridades de Texas.

Tras el final de Breaking Bad, Mitte continuó desarrollando su carrera en el cine y la televisión. Entre sus participaciones posteriores se encuentran producciones como The Recall, The Oak Room y The Guardians of Justice. Aunque exploró diferentes proyectos artísticos, su interpretación de Walter White Jr. permaneció como el papel más reconocido de su trayectoria. Ese personaje no solo le permitió alcanzar una audiencia internacional, sino que también contribuyó a consolidar su compromiso con la representación de las personas con discapacidad. Su legado quedó ligado tanto a su trabajo frente a las cámaras como a las iniciativas que acompañó para promover una industria audiovisual más inclusiva.

Texas Breaking Bad Fallecimiento
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