Martín Echagüe: el esfuerzo y la pasión detrás de Sin Producciones

—¿Cuándo comenzaste a ser productor?

—La primera banda que trajimos fue Almafuerte, en 2003. Yo trabajaba en FM Capital Nacional como operador y el evento fue a modo de armar algo para darle publicidad al programa.

—¿Cuál ha sido el evento más importante hasta ahora?

—Creo que todos han sido importantes. Desde Rata Blanca, No te va a gustar, Las Pastillas del Abuelo y artistas internacionales. También fue importante haber estado como productor cuando la ciudad celebró sus 200 años y vino Cristina Fernández de Kirchner, que entonces era la presidenta. Me acuerdo que había operativos hasta en la isla, ese despliegue sí que fue enorme, mucho cuidado y logística.

—¿Cómo manejás el estrés antes de un evento?

—La semana previa es hermosa. Una vez que llega el artista ya quiero que se vaya. Los shows, los recitales, por ejemplo, no los veo. No los veo porque estoy trabajando, tengo que estar controlando que el de seguridad esté donde tiene que estar, que esté bien el vallado, que en la puerta no haya problemas y todo eso. A su vez todo depende de muchas personas. Yo terciarizo todo, como todos los productores. Dependo de mucha gente que cumpla. Que vaya la policía al horario que se contrató, que vaya la seguridad al horario que se contrató, el inspector de tránsito, la ambulancia que esté al horario que se contrató, que el que prepara el catering lo lleve calentito o frío, acorde a lo que pidan. Son un montón de cosas.

—¿Tenés una agenda?

—Sí, tengo una agenda y también oficio.

—¿Cómo manejás las críticas?

—Antes molestaba. Después tomé una frase que dice así: “Si te critican es porque existís”. Si hablan de vos es porque existís. Y si no hablan, no existís. Antes me dolía mucho, sufría mucho y después dije ya fue, lo voy a tomar con calma y así fue pasando. Las críticas constructivas las tomo, lo demás no. La gente suele quejarse mucho sin saber, uno no toma determinadas decisiones porque sí. Hay todo un estudio detrás de cada show, de cada presentación, de cada elección.

—¿Das explicaciones?

—Si conozco a la persona sí, porque entiendo que no todos saben cómo funciona, pero sino no, al que critica por criticar no.

—¿Qué hay entre el público y el artista tan admirado?

—Creo que las redes sociales rompieron esa distancia y más en la pandemia, cuando uno se conectaba a Instagram a las nueve de la noche y lo veía a Andrés Calamaro hablándote a vos directamente. Entonces se cortó esa distancia, sin embargo, está bueno que el músico la mantenga para que el que va a verlo no se aburra después.

—¿Con qué dinero comenzaste la productora?

—Con dinero mío, hasta que empecé a hacerme conocido y empecé a trabajar a porcentaje. Es difícil que hoy en día un show se pague entero.

—¿Algún show que haya salido mal?

—Sí, claro, siempre algo puede fallar. Los cortes de luz son terribles, nos pasó una vez cuando estaba por tocar La 25 y se cortó la luz, tuvo que venir Enersa. Después, el clima es lo único con lo que no podés pelear. Podés traer a los Red Hot Chili Peppers gratis, pero si llueve no podés hacer nada.

—¿Cómo funciona el vínculo con tus amigos y colegas en cuanto a las entradas para los eventos?

—Los colegas entiendo que están trabajando y siempre trato de que sea un ida y vuelta, que todo nos sirva a todos. Y a mis amigos lo mismo, vamos negociando hasta llegar a un acuerdo (risas).

—¿A qué artista te gustaría conocer?

—Tuve la suerte de trabajar con grandes artistas y bandas, Duki, Wos, Ke Personajes, Divididos, La Beriso y miles más, lo mismo con las bandas locales, pero con Wos, por ejemplo, me gustaría comer un asado. Con los años fui construyendo grandes amistades con personas que admiraba.

—Podés armar el show de tu vida, el que quieras, el que sueñes. ¿Quiénes tocarían?

—El evento sería en el exhipódromo. Cierra Divididos, por supuesto, le antecedería Carajo, y me gustaría que tocara La Rocka, una exbanda de la ciudad de Paraná. También sumaría a Marilina Bertoldi y Eruca Sativa.

—¿Por qué es importante que el público apoye a los eventos?

—Porque es un aporte a la cultura. Y cuando vienen bandas de renombre, las bandas locales tienen la oportunidad de darse a conocer a un público nuevo. La cultura es importante y el público debe apoyarla.