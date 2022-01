Marianela Gregorutti, una escritora que genera identificación en sus lectores

Asimismo, cuenta en la red social de Instagram con un espacio denominado UnaBienFríaxFavor, donde a través de sus posteos pone de manifiesto su sensibilidad en la escritura. A partir de estas publicaciones despierta en sus lectores un sentido de identificación y empatía, lo cual para Gregorutti es “reconfortante ”.

En una entrevista con Escenario, la escritora amateur se refirió al proceso creativo de sus relatos, el rol de las redes sociales, lo que generó la pandemia y puntualmente el encierro en vinculación con la escritura, sus próximas fechas donde compartirá sus escritos, el criterio de selección de sus producciones al momento de compartirlas en un encuentro cultural y el proyecto a futuro de reunir sus narraciones en un libro.

“Para mí la escritura es terapéutica. Todo lo que tenemos dentro es necesario sacarlo de alguna manera, volcándolo ya sea en una actividad artística o deportiva. Yo encontré en la escritura esta terapia para el alma, y para mí lo importante es que la persona que me escucha o lee se sienta identificada”, sostuvo Gregorutti.

Al inicio de sus presentaciones la escritora deja en claro lo que significa para ella escribir y luego da lugar a sus relatos que guardan relación directa con momentos de su vida.

Al respecto, la escritora señaló: “Me gusta hacerlo cronológicamente y empezar contando historias basadas en mi infancia, como por ejemplo lo que era para mí Navidad. Esta fecha era muy significativa porque era el cumpleaños de mi abuelo cada 25 de diciembre y tenemos una familia muy numerosa. Siempre comienzo con esa anécdota porque para mí es muy sentida más allá de que hoy no tengo a mis abuelos porque fallecieron. No importa la cantidad de veces que cuente eso porque me emociono. Luego me sumerjo en los relatos de mi adolescencia y mi juventud”.

La escritura muchas veces se vuelve una acción que sólo queda en la intimidad y el ámbito privado de quien en ella encuentra resguardo. Sin embargo, Gregorutti junto con el inicio de la pandemia por Covid-19 y la cuarentena decidió abrir una cuenta en Instagram donde sus escritos no sólo quedaran en su computadora o libreta, sino que llegaran a lectores y usuarios de la red social.

“Cuando empezó la pandemia me sentí muy mal por el encierro y necesitaba volcar lo que me pasa, la angustia, y el malestar. Entonces era una lluvia de emociones y ahí abrí el espacio de Instagram. Ya tenía otros escritos que los compartía en Facebook pero dije voy a recolectar lo que tengo y voy a ir publicándolos con alguna frase que me resuene y sea significativa. Así fue que empecé a ver que la gente me hacía devoluciones y les gustaba los relatos que compartía”, manifestó Gregorutti.

Tras ser consultada sobre la función de las redes sociales, la escritora afirmó que son importantes ya que a través de ellas se puede llegar a un número de personas incalculable y que al mismo tiempo no son conocidas. “Los usuarios después te escriben por privado y agradecen que los hiciste reflexionar. Yo comparto en Instagram como una forma de expresar lo que siento pero al mismo tiempo a la otra persona le sirve y eso es súper reconfortante”, comentó.

Ante la gran cantidad de escritos generados durante estos años, la escritora remarcó que el criterio de selección que sigue al momento de compartirlos con el público tiene relación con cómo se siente en ese momento. “En el evento en la Archicofradía que fue el 12 de noviembre seleccioné uno reflexivo, otro emotivo, uno de mi infancia y para finalizar unos que tuvieran un tinte más positivo o alegre, mientras que el jueves en Mes Amies lo hice más cronológico de acuerdo a cómo me sentía. También seleccioné relatos sobre el amor”, agregó.

Marianela Gregorutti 2.jpg

Proyectos y futuras fechas

Dentro de los proyectos a futuro de la escritora se incluye la posibilidad de publicar un libro que reúna sus relatos. Sobre ello, comentó: “Hace poco me contacté con una editorial de Paraná porque me encantaría tener un libro con mis escritos, y no para que tenga fines comerciales sino más bien para contar con un material físico porque sino mis escritos deambulan por todos lados, en la computadora de mi trabajo y la de mi casa, en la libreta que tengo siempre, en el escritorio, y en el celular”. En este sentido, destacó que será un importante desafío.

La escritora tiene previsto además presentar sus relatos en febrero en una actividad que organizará un emprendimiento gastronómico en Paraná, y en marzo hará lo propio en La Picada en el marco del Día de la Mujer.