María Rosa Gianello presentará su libro "Cómo deshojar álbumes de enero"

María Rosa Gianello

“Una ecuanimidad en el aire se desliza en vientos mansos que es como decir, sobrevuela el mundo con su voz: pone cada cosa en su lugar, tanto que aquella claridad se podía volver el infierno humano, diría Clarise Lispector. El vuelo de la roca sobre el agua, parece que lastima, pero no. El álbum simula perderse en el Laberinto de una plaza, sin embargo se recompone en cómo se acerca la rosa. Hay diálogos con la Tempestad, con las Azucenas con Voltaire, con Discépolo y Kusch. Nostalgia del padre entre lluvia de lavandas, la cerrazón y el nacimiento de una efímera. Lector y personaje transitan la luna llena, los collares de las tías, mosaicos españoles, fotonovelas, Pehuajó y el terraplén por el camino de la vía. Deshojando enero, una mujer se reconoce en sin nadie más, se proyecta en Incógnita y, en No soy, confiesa sus noches de jerez y fandango. Retorna al principio, cuida del cardo pequeño y despojado, bebe de su alma curativa. Otra vez la niña y el origen se arrodillan para besar el suelo. Tres nudos centrales : una naturaleza que sangra en puñaladas, un contemplarse en pregunta a la llanura, obstinación en volver, en resistir, aun cuando nada pudiera salvarse.

Aterrizando en el contexto de este poemario, es bueno señalar que en este tiempo estamos, más que antes, frente a una pluralidad de estéticas y esta diversidad está más aceptada; ya no hay una forma unilateral de ver ni sentir la poesía. Sí hay, una variabilidad de formas artísticas que conviven, que interactúan, quizá de modo mucho más fructífero que en otros tiempos. Nunca tan actual el decir de María Teresa Andruetto para quien ‘La poesía es un lugar donde las palabras se ponen a hacer otra cosa, algo que no sabemos’. Para leer este libro el lector o lectora podrá imaginar que se sube a un velero perpendicular al viento, a 90 grados de la dirección que sopla, aunque en ciertos momentos le tocará navegar en contra ‘ceñido al viento’. No hay dirección definitiva, ni camino directo, ni señalizaciones marítimas. Igual que el barco de vela, el libro no tiene frenos, así el lector o lectora, si quiere disminuir la velocidad, colocará la proa directa al viento, para amollar escotas. Si prosigue y llega a destino, entonces sí, es posible alcanzar el jardín de San Antonio, que tal vez sea la morada de dioses fascinantes o la bendición suprema”, dice la escritora.