Los Lirios de Santa Fe siguen sonando con el regreso de Panchito López

El camino de Los Lirios tenía que continuar y el líder de la banda fue en busca de la voz original: "Hablamos con Panchito López y el reencuentro fue hermoso. Él fue el creador de grandes éxitos que llegaron a la gente. Para mí es un placer enorme que después de 16 años vuelva a integrar la banda".

Pennesi comentó como fue el ida y vuelta para su regreso: "Siempre tuvimos comunicación y el día que me decidí por él fue estando en familia. Mi mujer y mis hijos me acompañaron en este proyecto, luego de haber quebrado una relación con el cantante anterior".

En cuanto al llamado le dijo: "Enseguida me comunique con Panchito López, le pase un tema y enseguida nos mandamos a grabar. El primer tema que hicimos fue Cumbia, Cumbia, Cumbia para retomar de nuevo camino".

La voz original de Los Lirios

Panchito López la flamante incorporación de la banda que hacer recordar grandes éxitos con su voz particular, que cautivo a los amantes de la cumbia contó: "Luego de mi salida en 2007 la relación con Tito siempre fue igual, hablábamos mucho y siempre estábamos en contacto. Cuando me comentó su idea, no dude en ser parte de este proceso nuevamente".

Y luego siguió: "Fue hermoso volver a pisar un escenario con Los Lirios, por lo que es la banda en toda la Argentina. El reconocimiento de la gente se hace sentir en todos lados como pasó en Paraná cuando baje del auto, la gente siempre te brinda su energía positiva".

El 2023 comenzó con una nueva historia para la banda surgida de Las Parejas, Santa Fe. "Es todo muy emotivo para mí como fundador. Todos los saludan y emocionan como lo reciben en cada localidad. En la primer semana de enero hicimos un tema nuevo y ahora vamos por otro Adiós, que saldrá el 22 de febrero y fue grabado en el estudio propio de la firma".

Presentaciones

La banda sigue tocando y las ganas de seguir conquistando corazones con la música está firme. Ahora Los Lirios de Santa Fe se presentarán el viernes en la localidad de Ceres, y luego llegarán el sábado a Paraná, a la noche de Universitario. El domingo van estar en el Gigante de Coronda y a la noche en Villa Dora. La próxima semana volverán a presentarse en Buenos Aires.