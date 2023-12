Lito, el carpincho matero y entrerriano que soñaba con llegar a la luna

“El libro está inspirado en la historia de una nena que se llama Ernestina. Una vez, hace tiempo, su padre había comprado un cuadernito mío que en la tapa tenía un carpincho y en la contratapa el patito sirirí, personajes característicos que yo dibujaba para vender y para tener un producto en donde poder mostrar mis dibujos. Entonces, cuando me crucé al padre, me dijo que Ernestina había escrito un cuento con mis personajes y me lo mandó. Le pedí permiso para adaptarlo a un cuento corto y le propuse publicarlo a la editorial de UADER. A ellos les gustó, hicimos un par de correcciones, agregamos algunos personajes más y bueno, a partir de ahí, de la historia de Ernestina, nació este cuento”, contó Gustavo Bolsán a UNO.

Escritor Gustavo Bolzán.jpg

Bolzán, en la actualidad, es docente de nivel medio y universitario, además, todos los años dicta talleres en distintos barrios de la ciudad y, a su vez, está a cargo del taller de historietas y caricaturas en la Escuela de Artes Visuales de Paraná, ciudad en la que reside desde hace muchos años. Asimismo, su talento y estudio lo llevaron a ser el dibujante de la sección de humor de semanario Análisis.

“El libro trata sobre la historia de Lito, un carpincho, y su amigo Sirirí, un patito. Lito sueña con conocer la luna y poder contemplar a la tierra desde allá arriba, entonces trepa en un viaje espacial hasta llegar a ella.

El mensaje de la obra es ambientalista ya que, durante la aventura, se encuentra con la tortuga Irupé, la reina de la luna y empiezan a preocuparse por el planeta. La historia es muy linda, y lo interesante es que es una historia pensada por una nena de ocho años para otros nenes de su misma edad”, relató.

Del tomo también forma parte Ricardo Jaimovich, quien fue el encargado de hacer las ilustraciones. Jaimo, así lo apodan, es dibujante, tallerista, docente y arquitecto. Además, cuenta con una extensa trayectoria en los medios gráficos locales por sus historietas de humor.

“Las ilustraciones están basadas en los dibujos de Gustavo. Si bien los colores que elegimos tienen que ver con nuestra naturaleza, les puse un poco de fantasía y la idea fue trabajar con acuarelas, como primera base. Es decir que todos los trabajos que pueden observar en el libro fueron pintados con acuarela para luego ser digitalizados. En esa instancia trabajamos mucho en la iluminación porque Lito va hacia el espacio exterior y debía haber otros efectos. Luego aparecen colores muy contundentes y fuertes, mezclados con algunos colores suaves como por ejemplo los marrones. Esa fue un poco la idea, de brindarle fantasía a ciertos trazos que suelen ser más minimalistas”, aseguró Jaimo.

La realización del libro les tomó más de un año, primero comenzaron trabajando sobre la idea original para luego llegar al proceso creativo y de correcciones.

Si bien Gustavo ya ha presentado libros, éste es el primero que, exclusivamente, es para niños y niñas. Si bien el libro ya está disponible y a la venta, todavía no han podido realizar la presentación oficial. Asumen que se realizará durante los primeros meses del año entrante ya que, también, el objetivo es que la obra circule por las distintas escuelas de la ciudad.

Jaimo expresó: “Lo que más me gustó de este proyecto fue la historia misma. La idea de que algo nuestro, como lo es carpincho para nosotros, esté en el espacio y realice su aventura, como si uno mismo se animara a hacerlo. El objetivo es que tanto las personas grandes como los niños se atrevan a soñar, desde el sur del mundo, nuestra región, y confíen en que pueden ser parte de eso que imaginan. Pretendemos que los proyectos nunca queden truncos, no importa si sos un carpincho, un colibrí, si sos alto, flaco, gordo o bajo. Y también resaltar la importancia de que sea de acá, nuestro. No es Mickey ni el Pato Donal, es un carpincho, y eso significa muchas cosas para nosotros.

Además, el carpincho es especial, tiene una forma de ser muy interesante, y que esté con un mate en el espacio es algo hermoso. Yo, y me atrevería a decir nosotros, haríamos lo mismo que hizo Lito. Estoy muy agradecido por haber sido parte de este proyecto, un proyecto que atraviesa las infancias de otra manera disputando un sentido desde la sencillez”.

El libro se consigue a través de las redes sociales de la Editorial Uader o en la sede, ubicada en calle Victoria 612, anexo Rectorado Paraná.