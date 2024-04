Las mentiras de la Feria del Libro

El jueves pasado un tuit escrito por la poeta entrerriana Belén Zavallo denunció, como abanderada literaria: “Qué orfandad el tema feria del libro en entre ríos, nadie invitado a nada, ningún espacio de la provincia moviendo nada. El resto de los escritores de otros lugares compartiendo sus actividades, nosotros invisibles. Es más, NO HABRÁ stand de Entre Ríos en el pabellón de las editoriales provinciales . Y no me decepciona de este gobierno, me aniquila pensar que sos escritor y asumís un cargo aún con estas condiciones”.

Feria del Libro 2.jpg

Estos números exorbitantes son embusteros: de los casi 50 millones mencionados, los 47 correspondientes al alquiler del espacio del stand y de la contratación del armado del mismo son cubiertos por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Claro que es una gestión que hay que encararla con tiempo y responsabilidad.

De los 3 millones restantes, el que corresponde al traslado de los libros se puede realizar como se hizo en los últimos años: utilizando las camionetas del Estado entrerriano. El resto corresponde al pago de pasajes y viáticos para que el personal de la Editorial de Entre Ríos(EDER), idóneo, especializado e irremplazable, esté al frente del stand que representa a los entrerrianos. Menos de 2 millones es lo que le cuesta, en realidad, al gobierno de Frigerio que la provincia esté presente en el mayor espacio de las letras del país, en el que se viene participando desde hace décadas de diferentes maneras. El resto lo cubre el CFI, con fondos federales al que aportan todas las provincias, pero fondos federales al fin, no del erario entrerriano.

El domingo por la noche escribí estas palabras desde la absoluta tristeza por la ausencia de mi provincia en la FIL, e indignación ante la mentira. Las guardé para hacer un posteo, pero el lunes me escribieron desde la Redacción de UNO para ofrecerme este espacio. Acepto mientras pienso que no quiero quedar como el resentido, como el que queda anclado en el pasado de una función pública y cultural en la que trabajé 5 años frente a los casi 20 de trabajo independiente, sino como un ciudadano que sabe ciertas cosas y quiere contar la verdad. Con este pensamiento en mente le escribo a la Diputada Nacional Carolina Gaillard, ex Secretaria de Turismo y Cultura; encuentro en ella la misma indignación:

“Es lamentable que por falta de gestión ante el CFI que es el organismo que siempre financia la participación de Entre Ríos en la feria, no estemos presentes este año. Se pierde la oportunidad de mostrar magníficos autores entrerrianos, que no tendrán su espacio por falta de gestión de las autoridades de Cultura del gobierno de Rogelio Frigerio. En los últimos años se llevó adelante una construcción a partir del trabajo que llevó adelante la Secretaría de Cultura en conjunto con la Editorial de Entre Ríos, para que la provincia, por decisión del entonces gobernador Bordet estuviera presente en cada feria del libro, entendiendo la importancia de generar redes, vínculos, de que Entre Ríos se mostrara al país: su bagaje cultural, sus obras. Esto se pierde si Entre Ríos deja de participar en la FIL, se pierde de mostrar nuestros autores y autoras, la historia de nuestras letras y también de motivar a otros a escribir, a presentarse en este ámbito tan importante para la lectura como es la FIL.”

Feria del Libro 1.jpg

Si hay algo que detesto es la mentira y es la segunda vez que Cultura de la Provincia (me) miente.

Hace casi 20 años que estoy en el mundillo cultural entrerriano de diferentes maneras, sin importar los colores políticos. Por eso en febrero me acerqué al Secretario de Cultura para solicitar el auspicio de su dependencia para un libro en homenaje a Emma Barrandeguy, cuya convocatoria se encuentra abierta de manera gratuita para todo el país. Me dijo que sí y a cambio yo organizaría dos eventos en torno a la gran escritora entrerriana en Paraná y en Gualeguay. Acepté. Una semana antes de las presentaciones me dijeron que no me iban a otorgar el auspicio y yo, que ya había organizado y difundido dos eventos que comenzaron con representantes de Cultura tomando la palabra, seguí adelante, tragándome la mentira y regalando mi trabajo. Ahora se suma esta segunda mentira, mucho más amplia.

Escribo estas palabras desde una resignación total. Quise trabajar con esta gestión. Ya no. No me gusta que me tomen el pelo. Sé que editores, autores y artistas vinculados a las letras no dicen nada (salvo Belén Zavallo) porque temen una represalia: que el Estado no los contrate para algo o no les preste alguna sala para una actividad. Todos los que callan son cómplices de un Estado provincial con una lógica empresarial donde la literatura es un gasto más. Sé muchas cosas más pero mejor callo, son para un café o para mis memorias.

Feria del Libro Entre Ríos escritores 1.jpg

Para finalizar quiero señalar que el Secretario de Cultura dijo en entreriosahora.com que en la FIL “la atención está puesta en las grandes editoriales y en los escritores famosos” y con eso da por cerrada la discusión, la exclusión de autoras y autores, de editoriales, de agentes literarios, de artistas en general que han utilizado el espacio de la FIL de distintas maneras a lo largo de todas las décadas en las que la Editorial de Entre Ríos, primera editorial estatal provincial del país, ha participado en la mayor propuesta alrededor del libro del país.

Cuando cursaba el profesorado era un placer para mí buscar el stand de la EDER en la FIL, algo que vi repetirse por cientos de personas en los tres años que tuve a mi cargo la participación. He visto a editoriales independientes vender sus libros a librerías porteñas, a personas que publicaron su libro después de haber ahorrado una vida y para las que estar en la FIL, en el stand de su provincia, los llevó a las lágrimas; eso y tanto más, este año, no va a suceder. Participar de la Feria del Libro de Buenos Aires es ser parte del mayor evento de difusión literario y libresco del país, de un espacio de validación nacional e internacional, un punto de referencia para autoras y autores entrerrianos que prestigian su obra al poder acceder a participar de la feria, algo que sucedió con cientos de autores, libros y editoriales que participaron del stand de la Editorial de Entre Ríos en los últimos años. Algo que lamentablemente este año no va a suceder y sobre lo que mienten descaradamente.

Ferny Kosiak