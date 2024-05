"La peña obrera" festejó el Día del Trabajador a puro locro y folklore

Peña Obrera2.jpg

Félix Lenzi Colman, quien trabaja en Parientes del Bar, dijo a UNO: “Organizamos la peña porque creemos que es fundamental que los trabajadores tengamos un día para festejar. Pensamos este punto de encuentro como un día más para reivindicar la lucha de los trabajadores, más aún en este contexto, frente a una reforma que nos avasalla de lleno los trabajadores. Es importante seguir teniendo espacios para discutir qué está pasando y saber cuáles son nuestras condiciones como trabajadores”.

Por otra parte, Daniela Álvarez, bailarina y quien se destacó en un cuadro junto a la cantante Heis, contó a UNO: “Bailo folklore desde que soy chiquita. Hoy vinimos a acompañar a Candela y estamos felices, su mamá generosamente nos invitó para formar parte de tan lindo evento. La verdad estamos sorprendidos por la cantidad de gente, pero Cande tiene eso, llama a la gente por su talento. Me encanta que se sigan haciendo peñas porque se está perdiendo y la cultura del folklore es algo precioso”.

Además de Heis, también subió al escenario el grupo Proyecto Peña, quienes también impresionaron al público presente. Susana Alem, bailarina, dijo: “La verdad, hacía mucho que no bailaba, tengo 59 años y fue como un nuevo comienzo pero muy lindo. Tenía muchos nervios porque hacía rato que no bailaba, pero lo disfruté, lo disfruté mucho. Estoy contenta y con el alma alegre por poder hacer lo que amo”.

Bailarines, amateurs, jóvenes y adultos armaron una ronda frente al escenario y dieron rienda suelta a la movilidad del cuerpo. No importaba el impacto del pisotón, las ganas de festejar superaban cualquier malestar. Celeste Rud, una estudiante que se acercó a la feria junto a un grupo de amigas, confesó su gusto por las fiestas populares: “Fechas tan importantes como la de hoy me emocionan, sobre todo en un contexto tan determinante para los trabajadores, donde todos nuestros derechos están en juego. ¿Qué va a pasar? Todo es incertidumbre y tristeza, sin embargo, vengo a estos lugares porque me devuelven la esperanza y me hacen pensar que un mundo mejor es posible, que no todo está perdido a pesar del dolor”.

Ayer, el pueblo festejó y, al menos por un rato, apagó la tv, apagó el celular y se entregó al disfrute total. “Una empanada frita de pescado y un buen tinto lo arreglan todo, nena”, dijo como un mantra y al pasar un gaucho bailarín. La feria de Salta y Nogoyá abre de lunes a sábados de 8.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30. Domingos abierto hasta las 13.