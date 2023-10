Julián Ferreyra grabará una nueva session en Casa Encendida

Escenario tuvo la oportunidad de dialogar con el músico en una entrevista para UNO. “Mi interés por la música arranca a los 3 años, cuando mi papá me regaló mi primera guitarra de juguete. A los 11 ya quise ponerme a estudiar y fui con un profesor unos seis meses y por otros motivos terminé tocando solo”, cuenta Julián.

Tímidamente continúa su relato: “Mi camino como artista, si se puede decir así, arranca cuando empecé a tocar en la peatonal a los 15 años más o menos, yo tengo 24”, aclara, y continúa: “Hace casi nueve años que soy artista callejero”.

“En estos momentos no estoy tocando tanto, por falta de tiempo ya que tengo otras actividades”, explicó el músico, al tiempo que completó: “Más de una vez he estado en la Peatonal. Cuando puedo me doy una vuelta”.

Consultado por su trayectoria en la música dijo: “En 2019 tuve un dúo con una productora. Estábamos a cargo de esa productora que se llamaba Del Eje Producciones y ahí tocábamos con el dúo, que se llamaba Deuse. Teníamos un cantante excelente que se llama Matías Dreis, un gran amigo también”. Tocamos en varios lugares, de hecho ganamos un premio que se llama Escenario (que se otorgaba a artistas destacados de la provincia), que lo daban ustedes del UNO, la premiación se hizo en la Casa de la Cultura”.

Durante 2019 el compositor y guitarrista se dedicó exclusivamente a tocar con el dúo, lo cual le permitió colaborar con diferentes artistas locales de destacada trayectoria. “Toqué con Julián Calveyra, que es mi profesor de canto. Con Mauricio Vieiro que es un gran guitarrista, Facundo Aquilini, que es un gran percusionista y Virginal Tepsich que dirige el coro de la Cultural Inglesa, una gran cantante así como soporte de la banda Cielo Razzo, entre otros”.

Dentro del recorrido artístico, el músico ha tenido la oportunidad de tocar en diferentes espacios. También ha tocado en ciudades de otras provincias como Santa Fe, Bariloche, Rosario, además de tocar en Brasil durante un viaje.

julian Ferreyra.jpg Jualian Ferreyra estará en Casa Encendida este sábado

Mañana Julián estará en Casa Encendida con un nuevo proyecto. “El sábado hay una productora independiente que es de unos amigos que se llama Sonidos de Río, básicamente lo que ellos hacen es sesiones en vivo de música y se invita al público a participar. Se les comenta que va a ser grabado todo el concierto, toda la presentación, y luego se edita y eso se sube a youtube”. “Esta sería la session número #3, cada session tiene la particularidad de que hay un artista invitado, sería como el adelanto de la siguiente session”

Las session son una nueva modalidad de grabar música en donde diferentes músicos se unen para compartir y grabar juntos, sean de un mismo género o no.

Respecto de las grabaciones, el músico explicó la modalidad de estos formatos: “Yo estuve en la session número dos como invitado, en esta que es la número #3 es la mía. En esta hay una artista invitada, es como un adelanto y la cuarta session va a ser de ella y va a ser la protagonista”.

“Lo que se va a poder apreciar es un acústico sin llegar a ser full banda. Voy a tocar con unos amigos de toda la vida, ellos me van a acompañar en guitarra, bajo, batería y piano. Vamos a hacer un repertorio de unos pocos temas bien destinados a la temáticas del amor. Todos los temas hablan de amor y es algo que siempre me ha caracterizado a la hora de hacer música”.

En esta oportunidad se podrá disfrutar del nuevo material del compositor .“Hago canciones propias, voy a presentar una de esas canciones. La grabación es a las 17 y el fin del show va a ser un íntimo romántico con temas conocidos, salvo el mío”, concluyó, y dejó hecha la invitación para este fin de semana.