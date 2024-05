Jonathan Palacios relanza su carrera como cantante, músico e intérprete

“Tengo una linda historia de superación para compartir”, dijo Jonathan Palacios cuando en busca de una oportunidad se comunicó con la redacción de UNO. Porque además de ser un gran cantante, es un hombre perseverante. Palacios no espera las oportunidades, Palacios las busca y las encuentra, y si no hay las fabrica.

El entrevistado es artista, cantante. Nació en Capital Federal y a los 17 años se fue a vivir a Hernandarias, Entre Ríos. Hoy, con 40, vive en Maciá donde tiene una mueblería. Pero Palacios canta y quiere vivir de eso. “En Hernandarias descubrí una unión con la música porque en mi casa había un teclado que no se usaba. Así que en mis ratos libres intentaba sacar música de oído. Descubrí que me encantaba cantar pero era malísimo. Ingresé en el coro de la iglesia y muchas veces me reía hasta de mí mismo por lo mal que cantaba, siempre se me cruzaba un gallo. Muchas veces me sentí mal porque había descubierto el gusto por la música y, obviamente, en mi casa no había recursos para que pudiera estudiar música o canto".

"Nuestra familia estuvo afectada por la pobreza y me enfoqué en trabajar, vendía diarios en el pueblo, ropa, todo como vendedor ambulante. Dios siempre puso en mi camino a personas que me dieron la posibilidad de salir adelante, pero la música pasó a un plano muy lejano. Me imaginaba cantando para muchas personas pero sabía que era mal cantante, además no tenía recursos y la malaria traía permanentemente una realidad que destruía mis sueños”, contó a UNO. Además, Palacios compartió que, cuando era pequeño, escuchaba a artistas como Alejandro Sanz, Alejandro Lerner, Mambrú, La Nueva Luna, Amar Azul y Ráfaga. “Me sentía uno de ellos”, aseguró el cantante de ritmos latinos, cumbia, cuarteto y baladas románticas.

A los 21 años llegó a Paraná con su sueño a cuestas, quería salir adelante, crecer. “Empecé vendiendo Ollas como vendedor ambulante y me inscribí en la carrera de Psicología. Llegar a Paraná fue un desafío, no conocía a nadie. Solo tenía a una amiga que me hospedaba de corazón y dormía en el living de su casa en un colchón prestado. La música en ese momento era algo inexistente. Hasta que un día, cuando trabajaba en una farmacia, una bailarina entró a comprar y me comentó que había un casting de talentos en el Hotel Mayorazgo. Me dijo que cualquiera podía participar y que el premio eran de 10.000 dólares. Me presenté y quedé seleccionado, no lo podía creer, mis amigos se reían y me decían no tenía cara, nos reíamos juntos de la hazaña. Yo sabía que dentro mío estaba el sueño de ser cantante. Llegué hasta semifinales, era muy inseguro en el escenario, tímido, miraba el piso. No tenía linda ropa para ponerme y, además, no sabía vestirme”, recordó.

Sin embargo, el dueño del hotel y casino de aquel momento escuchó su voz y lo contrató para realizar presentaciones los fines de semana y así comenzó su carrera musical. Con el tiempo, Palacios fue padre y al tiempo llegó una gran crisis económica a su vida producto de la falta de trabajo. Crisis de la que pudo salir adelante gracias a su insistencia, perseverancia e ingenio. “Con el tiempo, las contrataciones para los shows aumentaron y sentí que Dios estaba conmigo abriéndome las puertas. Empecé a cantar en eventos importantes y en los mejores hoteles de Entre Ríos. No podía creer que ese muchacho vendedor ambulante ahora era cantante. Llegué a cantar en el Teatro Premier, en Ideas del Sur y en muchísimos lugares más. Pude conocer a famosos como Teté Coustarot, Ailén Bechara, Guido Kazcka, Hernán Drago y más porque me tocaba cantar en lugares donde ellos hacían presencias. Siempre fui muy creyente, la vida que me tocó me obligó a serlo”, confesó.

Si bien su carrera iba en ascenso, cuando se dictó el aislamiento obligatorio producto del Covid-19 Palacios debió volver a Maciá y ayudar a su hermana. “Ella tiene una casa de comidas y lo tomé como unas vacaciones forzadas por un tiempito. Pero todos sabemos lo que pasó, quedé varado allí y sin dinero. Por ende empecé a perder lo que tenía, no podía pagar mis cuentas. Me enojé con Dios por haberme dado un talento que no podía usar, mi voz. Entonces le pedí ayuda, le dije que si me impulsaba a salir adelante hablaría siempre de él y de la fuerza de la fe. Y así fue, él me ayudó a salir y a volver a darlo todo para recuperar mi carrera”. Además, en el proceso, Palacios puso su propia mueblería y es el negocio que hoy le permite poder disfrutar de lo que más ama hacer: cantar. “Mi sueño es poder crecer más en la música, me encantaría tener reconocimiento a nivel nacional, poder grabar un disco propio. Me encantaría cantar en los megaeventos como por ejemplo la Fiesta del Mate u otras fiestas importantes de Entre Ríos. Aprendí que las crisis sirven para sacar lo mejor de uno y que debemos ser autores y protagonistas de nuestra historia”, cerró esperanzado y lleno de ilusiones.